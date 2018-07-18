Сергей Гапликов посетил Усть-Куломский район

Рабочий визит главы Коми начался с посещения крестьянско-фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя Сергея Тимушева в селе Дон. Фермер занимается производством мяса крупного рогатого скота, в планах также – молочное скотоводство.

Хозяйство Сергея Тимушева – это телятник на 20 голов, фермы холодного содержания на 50 и 38 голов, убойный пункт на две головы КРС в смену, морозильная камера на два кубических метра, парк автотранспорта и кормозаготовительной техники. Трудятся здесь два человека.

Развиваться предпринимателю из села Дон помогает государственная поддержка. Так, в 2012 году начинающему фермеру Сергею Тимушеву предоставлен грант в размере 700 тысяч рублей на приобретение трактора «Беларус». В 2014 году в рамках соглашения с ОАО «Монди СЛПК» выделено 600 тысяч рублей на строительство убойного пункта.

В 2016 году сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему сбытовому кооперативу «Усть-Куломский», директором которого является Сергей Тимушев, выделено 660 тысяч рублей на приобретение холодильных камер и специализированного транспорта по перевозке живого скота на убой.

В 2018 года сельхозкооператив получил более миллиона рублей на приобретение автолавки, пилы по резке мяса и пельменного аппарата. С 2018 года предприниматель планирует производить фарш, пельмени и мясные полуфабрикаты.

– В ближайший год-два хотим приобрести технику для заготовки сенажа, чтобы развивать молочное скотоводство. Еще наша мечта – построить животноводческую ферму на 100 голов. Рассчитываем на помощь государства, – рассказал Сергей Тимушев.

Руководитель региона поручил минсельхозу Коми оказать фермеру необходимую консультативную помощь по получению мер государственной поддержки.

Во время рабочей поездки глава Коми посетил культурные и спортивные объекты муниципалитета. Будучи в деревне Жежим Сергей Гапликов навестил известного коми писателя Виктора Напалкова.

29 июня Виктору Напалкову исполнилось 80 лет. Глава поздравил его с юбилеем, поговорил с ним о творческих планах, которые касаются, в том числе, и местной библиотеки, в которой располагается и небольшой краеведческий музей.

Немалая часть экспонатов пожертвована самим Виктором Напалковым. Возле библиотеки ее сотрудники устроили познавательную охотничью тропу, где представлены традиционные орудия охоты, избушка, трофеи, в том числе – солидных размеров медвежья шкура.

Директор библиотеки Зоя Напалкова показала главе местную диковинку – ель и пихту, растущие вместе, будто из одного корня. Есть примета, если подержаться за оба ствола сразу, добавится здоровья, жизненной энергии. Сергей Гапликов решил испытать это на себе.

– Теперь вам энергии прибавилось лет на десять, – пообещала Зоя Напалкова.

– Это что же, мне теперь сюда десять лет не приезжать? Не согласен, хочу чаще, – рассмеялся глава региона.

В конце встречи Виктор Напалков и его супруга Наталья подарили Сергею Гапликову книги своего авторства. А он им – картину с изображением храма.

Также руководитель региона оценил опыт Донского социокультурного центра по организации досуга сельчан. Заведующий учреждением Артур Гарнов провел для гостей экскурсию, показал помещения и рассказал о работе центра, который открылся в ноябре 2015 года и сразу же стал точкой притяжения для сельчан. На базе центра функционируют 11 кружков и секций, в которых занимаются более 130 человек. Здесь есть свой спортивный зал, в котором проводятся учебно-тренировочные занятия по волейболу и настольному теннису.

Донскую библиотеку посещают около 300 читателей, документовыдача превышает семь тысяч экземпляров в год. Кроме того, Донской филиал раз в месяц в выездном формате обслуживает жителей соседнего поселка Шеръяг.

В планах – построить в 2019 году на прилегающей к зданию центра территории детскую площадку. Проект уже включен в предварительный перечень проектов на софинансирование в рамках «Народного бюджета».

Сергей Гапликов положительно оценил опыт работы социокультурного центра в селе Дон и поручил региональному Минкультуры тиражировать его как лучшую муниципальную практику.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы главы Коми