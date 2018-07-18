Сквер на Стефановской меняет облик

Сыктывкарские коммунальщики приступили к обновлению сквера главной площади столицы. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Выбор общественных территорий, требующих первоочередного благоустройства, осуществлялся путем рейтингового голосования, в котором приняли участие более 30 тысяч сыктывкарцев. За благоустройство Стефановской площади высказались 9897 горожан.

В сквере будут заменены освещение и фонтаны. Вместо прежних фонарей появятся 40 новых опор уличного освещения со светодиодными светильниками. Чтобы установить новые опоры и светильники, подрядная организация демонтировала старые, а всю проводку спрятала под землю. После окончания всех работ затронутые участки газона и тротуара восстановят. Также на главной площади столицы Коми планируется установить новые урны и скамейки. Эти работы планируется завершить в текущем месяце. Проекты новых фонтанов также утверждались онлайн-голосованием горожан.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован депутатами Госдумы и поддержан президентом страны. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В 2018 году Сыктывкар получил 55 миллионов, часть из которых будет направлена на ремонт 19 дворов, и часть – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

Помимо Стефановской площади, планируется благоустройство Слободской площади, улицы Кирова в районе парка, обустройство пешеходной зоны по улице Слободской, подготовка проектной документации по благоустройству площадки у Центрального бассейна и сквера «Строитель».

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара