На поддержку Инты направят50 миллионов рублей

Такое решение было принято по итогам рабочего совещания первого вице-премьера регионального правительства Ларисы Максимовой с мэром Инты Ларисой Титовец, министром финансов республики Галиной Рубцовой, вице-премьерами Константином Лазаревым и Николаем Герасимовым.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с функционированием социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Инты, а также подготовкой городского округа к осенне-зимнему периоду.

По итогам совещания принято решение об оказании муниципалитету дополнительной финансовой помощи в объеме свыше 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

– Эти средства будут направлены на реализацию дополнительных мер поддержки социальной сферы Инты, – прокомментировала первый вице-премьер Лариса Максимова.

– Финансовая помощь региона позволит нам решить многие чрезвычайно значимые для интинцев вопросы. Инта всегда ощущала особое внимание к себе со стороны руководства республики. Сейчас, когда город переживает непростые времена, такая поддержка очень важна, – подчеркнула мэр Инты Лариса Титовец.

Роман СЕМЕНОВ

Фото blog.bnkomi.ru