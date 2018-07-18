Собираемость взносов на капремонт – 64,8 процента

Прилузский район продолжает лидировать в рейтинге собираемости взносов на капитальный ремонт в Коми и даже улучшает показатели. Аутсайдером остается Воркута.

По информации, размещенной на сайте НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта», сейчас Прилузье показывает собираемость взносов в 87,2 процента от начисленных сумм. В апреле было 86,5 процента. На втором и третьем местах, как и было весной, Сысольский и Усть-Вымский районы. Свои позиции с 4 по 7 места сохранили Койгородский и Сыктывдинский районы, Сосногорск и Ухта. Воркута остается первой с конца с результатом в 25,6 процента собираемости, весной было на один процент меньше. Усинск, бывший три месяца назад предпоследним с 56 процентами, поднялся на одну ступеньку, достигнув 59 процентов, а Печора, наоборот, опустилась на один пункт вниз, хоть и улучшила собираемость с 56,9 до 57,8 процента.

Заметные изменения в середине рейтинга. Сыктывкар, стоявший весной на двенадцатом месте, перепрыгнул на восьмое (было 75,2 процента, стало 77,7). При этом, если считать только по процентам, восьмую строчку столица Коми должна была делить с Усть-Цилемским районом, но в денежном выражении в Сыктывкаре собрано куда больше – 277 042,69 тысячи рублей из 356 503,59 начисленных, в то время как в Усть-Цилемском районе и начислено, и собрано примерно в семь раз меньше. На две ступеньки вверх, с 13 на 11 место поднялся Троицко-Печорский район, а в Усть-Куломском все произошло ровно наоборот. Выктыл поменялся местами с Интой, сейчас они занимают 15 и 16 места соответственно. Если судить в целом, то жители республики оплатили 64,8 процента от начисленных сумм взносов на капремонт.

Пресс-служба Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми приводит слова первого заместителя министра Ольги Микушевой, которая подчеркивает, что от собираемости взносов зависит судьба дома:

– Если при формировании плана возникает вопрос, какой дом с одинаковым годом постройки и равной степенью износа ремонтировать в первую очередь, приоритет отдастся тому МКД, собственники которого лучше оплачивают взносы. И чем меньше денег будет собрано, тем меньше домов отремонтируют.

Анна Аянова

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА