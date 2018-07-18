Койгородок затопило ливнем

16-17 июля в Койгородке случился потоп местного значения. Ливнями размыло дороги, тротуары, огороды и цветники местных жителей, особенно пострадали Центральная библиотека и краеведческий музей. Ущерб, нанесенный учреждениям культуры, предварительно оценивается в сотни тысяч рублей.

Сильный дождь, равного которому не могут припомнить старожилы Койгородка, хлынул 16 июля в полдень. Из-за того, что село расположено на холмах, вода устремилась в нижние его части, как по скату крыши. Самое впечатляющее наводнение наблюдалось на склоне холма, расположенном параллельно улице Полевой. Ручей Кузбиха, протекающий здесь, моментально вышел из берегов, а улица Советская превратилась в Венецию. По свидетельствам местных жителей, по дорожному полотну летел поток воды глубиной, как минимум, в 20 сантиметров, а дворы частных домов оказались затоплены выше колена взрослого человека.

В одиннадцатом часу вечера 16 июля в группе «ВКонтакте», которую ведут руководитель администрации Койгородка Александр Тебеньков и его заместитель Екатерина Чоп, появилось сообщение, что пострадавшие территории уже осмотрены, приняты неотложные меры по устранению последствий. Крупные размывы полотна уже устранены, тротуары будут восстанавливаться ночью, 17 июля ремонтные работы продолжатся. Однако на следующий день, на вопрос журналиста «Республики», завершена ли ликвидация последствий ливня, в администрации нервно рассмеялись: «Да у нас снова дождь, и снова все размывает. Руководитель с утра то на одном объекте, то на другом».

Ливень, который прошел 17 июля был уже не таким сильным, как накануне, но тоже наделал бед.

– Опять мы тазики всюду расставляем. Но сегодня хотя бы только сверху, с потолка льет, а вчера еще снизу вода шла, фундамент-то у нас дырявый, и пол весь в щелях, – рассказала «Республике» директор Койгородской центральной библиотеки Татьяна Хмурковская. – Благодаря этим щелям воду из помещений выкачивать не пришлось, сама ушла к четырем часам вечера. Затопило нас примерно на тридцать сантиметров, пострадали самые объемные издания, которые стояли на нижних полках, а также периодика – газеты и журналы. Заливает нас уже далеко не в первый раз, поэтому самые ценные издания у нас стояли в комнате, которую обычно не затапливало. А на этот раз и ее залило. Системные блоки компьютеров мы тоже обычно ставим повыше, но как раз привезли два блока и мониторы из ремонта и временно поставили на пол. А тут как хлынуло. Кинулись спасать, ставить повыше, а толку-то, если вода через нашу дырявую крышу идет сплошной стеной.

На момент разговора Татьяны Хмурковской с журналистом издания, сотрудники библиотеки предварительно подсчитывали ущерб, нанесенный стихией. По примерным прикидкам выходило около 200 тысяч рублей. Кроме того пострадали и личные вещи сотрудников, хранившиеся в нижних ящиках столов. А также – ковровые покрытия, которыми были закрыты полы в библиотеке, они скрывали неприглядность пола и защищали от холода. Вымокшие ковры сейчас разобрали библиотекари – стирать и сушить в домашних условиях, местная прачечная за такой заказ не взялась.

– А вот что делать с ДВП, которыми были полы покрыты? Оно все вздыбилось. И в потолке сейчас собираемся дырки сверлить, чтобы ушла вода, которая скопилась в перекрытиях, – сообщила директор библиотеки. – Стены тоже все мокрые, в конденсате, мы принесли из дома обогреватели, чтобы просушить помещения, но включать боимся, все же насквозь сырое. Вдруг проводку замкнет. Такая же ситуация в музее, который находится с нами в одном здании, только в другом крыле – тоже все залито. Здание деревянное, старое, 1967 года постройки, раньше здесь интернат был. И уже давно оно аварийное, в том числе из-за подтоплений. Раньше, когда был совхоз, регулярно проводили мелиорацию, таких проблем не возникало. А потом водоотведением заниматься перестали, разрешили застройку над дорогой, в результате – вся вода у нас, водопропускные трубы не справляются.

По словам Татьяны Хмурковской, давно обсуждается вопрос переезда библиотеки в новое здание. Даже уже выбрано место под стройку – территория, где стоит старое здание райисполкома, которое планируют снести. Но только на начальный этап строительства требуется не менее трех миллионов рублей. Такие средства дотационный муниципалитет пока выделить не может.

Анна ПОТЕХИНА

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