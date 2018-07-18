В Каргорте прошел экосубботник

Автор: Редактор 18.07.2018

В минувшую пятницу в деревне Каргорт сыктывдинского села Ыб прошел экологический субботник. Его организатором совместно с известным краеведом Светланой Тюрниной выступило Минприроды Коми.

Деревня Каргорт прославилась тем, что здесь на берегу Сысолы обнаружены кости морских ящеров юрского периода, и многочисленные остатки беллемнитов и аммонитов. Есть здесь и окаменевшее дерево, которое росло во времена динозавров. Также с высокого берега открывается великолепный вид на излучину реки.

В уборке территории участвовали глава Ыба Николай Форосенко и начальник Управления культуры Сыктывдинского района Андрей Порошкин, сотрудники регионального Минприроды, сотрудники Финно-угорского этнопарка и волонтеры.

Помимо уборки территории экологической тропы «Каргортские легенды», здесь были установлены дополнительные аншлаги с информацией об этом месте, прошел пленэр для художников, мастер-класс по завариванию чая, и знакомство с сельским музеем имени Александры Куратовой. Также участники субботника построили арт-объект из поваленных елок.

Семь проектов из Коми стали победителями заочного этапа Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В их число вошел экскурсионный маршрут «Каргортские легенды», находящийся на охраняемом природном ландшафте «Каргортский».

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com

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