Ремонты полным ходом и по плану

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов проинспектировал готовность столичных школ к новому учебному году.

В ходе инспекционной поездки глава города посетил школу №15 в Верхней Максаковке, школу №33 в мирорайоне Лесозавод и школу №35 по улице Пушкина. Это наиболее старые городские школы. Как рассказал Валерий Козлов журналистам, всего на подготовку городских школ к новому учебному году из городского бюджета будет направлено 50,6 миллиона рублей. В прошлом году на подготовку школ было направлено 107,9 миллиона рублей.

Поскольку число школьников в городе ежегодно растет, наряду с ремонтами ведется оптимизация школьных помещений и создание новых учебных мест. Так, в минувшем году было создано 325 дополнительных ученических мест в трех учебных заведениях – гимназии имени Пушкина, школах № №27 и 30. В этом году планируется создание 90 новых ученических мест в четырех учебных заведениях. В частности, на двадцать учащихся больше сможет принять лицей народной дипломатии, по 25 новых мест появится в школах №№35 и 25 и двадцать дополнительных мест – в школе №31.

Первым объектом посещения стала школа №15 в Максаковке. Первого сентября в нее придут 488 учеников. В прошлом году в школе были обновлены туалеты и установлено металлическое ограждение вокруг учебного корпуса. Этим летом там уже выполнены огнезащитная обработка деревянной сценической коробки, отремонтирована система горячего водоснабжения, разработан проект ремонта кровли. Сейчас ведутся работы по ремонту и огнезащитной обработке кровли. Также произведен ремонт асфальтобетонного покрытия территории перед главным входом и спортивной 100-метровой беговой дорожки.

Как рассказала директор школы Зоя Дармова, в этом году на ремонт школе было выделено 6,6 миллиона рублей. В плановые сроки рабочие укладываются. Текущий ремонт практически закончен, ремонт крыши продолжается, работы по ней выполнены примерно на 70 процентов. В прошлом году были заменены электрощитки и лампы освещения в некоторых классах, этим летом идет замена проводки. Кроме того, в этом году в школу закуплено 16 ноутбуков с программным обеспечением для освоения новой интерактивной программы по физике для 7-11 классов. В школьной столовой установлены дополнительные холодильные камеры и устройство для кипячения, новое оборудование поступило и в медицинский кабинет.

3,6 миллиона рублей выделили в этом году на ремонт лесозаводской школе №33, в которой сегодня обучается 860 детей. За оставшиеся дни лета в школе планируется отремонтировать фасад школы, кровлю в блоке 2 и 3, молниезащитную систему. Косметический ремонт уже закончен: выкрашены полы в спортзале, коридорах и в классах, где нет линолеума.

Самой «многонаселенной» из трех школ оказалась школа №35, в окрестностях которой в последние годы вырос целый новый микрорайон. В этом году здесь откроют шесть первых классов. А всего 1 сентября в эту школу придут 1191 ученик. Кроме того, как было уже сказано, за счет оптимизации помещений вместо бывшего кинозала здесь откроется дополнительный класс на 25 человек. В прошлом году была асфальтирована прилегающая к школе территория, а старые деревянные окна заменены на пластиковые. Отремонтировали систему горячего водоснабжения и подвели его в начальные классы, обновили спортивные раздевалки, душевые и туалет при столовой.

К нынешнему учебному году здесь будут отремонтированы система отопления и пол в спортзале, на эти цели будет потрачено 1,8 миллиона. По требованию госпожнадзора заменят входную группу, на установку которой планируется потратить 300 тысяч рублей.

Подводя итог инспекционной поездке, Валерий Козлов рассказал, что в городе 38 школ и 12 центров дополнительного образования. Абсолютно везде ведутся косметические работы, а в 31 школе проходит текущий ремонт. Всего в городских школах в этом году будет отремонтировано восемь кровель, в шести учреждениях поменяют старые окна на новые, будут проведены работы по замене электропроводки и асфальтированию.

– Зная болевые точки, мы ежегодно проводим комплексную работу по ремонту. Хочется отметить, что с каждым годом растет качество выполняемых работ. Думаю, большую роль в этом играет создание при поддержке правительства республики «черного списка» недобросовестных подрядчиков. Во всяком случае, ни по одному из учреждений у нас нет угроз и проблем по срокам выполнения и по качеству работ. Все объекты будут сданы в срок, – заверил градоначальник.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА