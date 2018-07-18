Чем интересна Коми для туристов?

У 45 процентов путешественников есть список мест, которые они обязательно хотят посетить за свою жизнь. 47 процентов респондентов планируют увидеть хотя бы одно из чудес света. А какие привлекательные для туристов места в Республике Коми знаете вы, и где бы сами хотели обязательно побывать?

Наталья Логина депутат Совета Сыктывкара:

– 1 июля на живописном берегу Печоры близ села Подчерье Вуктыльского района прошел V этнофестиваль «Обряды народов Республики Коми», в котором приняли участие землячества народов, проживающих на Вуктыльской земле. Я впервые побывала на таком гулянии и привезла массу впечатлений. На следующий год обязательно поеду еще раз. Добираться непросто: восемь часов на легковой машине, но очень интересно и познавательно. Опять же рядом Печоро-Илычский заповедник, где можно остановиться в гостевых домиках заранее, перед праздником.

Марина Гринева, пенсионерка, Усинск:

– Обязательно надо увидеть Уральские горы с высоты птичьего полета в солнечную погоду.

Мария Березина, старший методист Интинского отдела образования:

– Интинский район – прекрасное место для туристов, которых интересует история нашей страны во времена ГУЛАГа. В этом смысле весьма познавательны мемориальный комплекс поселка Абезь и «Кольцо покаяния» в Инте. Незабываемые поездки в горы Полярного Урала, сплав по рекам, посещение оленеводческих стойбищ, знакомство с жизнью оленеводов. Уверена, что это никого не оставит равнодушным.

Оксана Родионычева, директор начальной школы-сада, Емва:

– В Республике Коми есть много мест, где можно полюбоваться первозданной красотой природы. Парк «Югыд ва», водопад Буредан и многие другие места поражают своим величием и могуществом. Можно было бы организовать туристические маршруты в заповедниках, которых у нас в республике много. Знакомить посетителей с миром растений и животных. Организовать познавательные маршруты для школьников.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты Усть-Вымского района «Вперед»:

– На мой взгляд, наиболее привлекательными в Коми являются объекты природного наследия – национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник. О дальних поездках и походах уже не мечтаю, но хотелось бы побывать на Урале – на горе Маньпупунер или Сабле, или горе Тöвпозиз, у подножия которой состоялась сказочная битва между Перой-богатырем и Быгаль-богатырем. И на реке Унья, на берегу которого находится тело застывшего в камне Перы-богатыря. Еще более интересной для туристов могла бы стать Усть-Вымская земля, если восстановить в окрестностях села Усть-Вымь или в деревне Вогваздино центр древних верований коми народа, разрушенного Стефаном Пермским: древнепермской кумирницы, поляны идолов, священных деревьев. На базе этого центра можно разыгрывать действия, происходившие в 1380 году в Усть-Выми с участием актеров национального театра. А еще лучше расширить все это до уровня парка национальной культуры коми, как это сделано в Эстонии.

Сергей Грудин, электромонтер из Троицко-Печорска:

– В первую очередь – геологический памятник Мань-Пупунер в Троицко-Печорском районе, Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь. Печоро-Илычский заповедник — это прекрасный уголок нетронутой природы, поражающий своей красотой и гармонией. Посетить республиканский праздник охотника «Вöралысьяслöн гаж». Пожарная каланча в Сыктывкаре является не только памятником архитектуры, но и своеобразным символом города. Это строгое и гармоничное здание украшает значительную часть сувенирной и рекламной продукции.

Вячеслав Камашев, Сосногорск:

– Могу порекомендовать перечень объектов, которые вполне доступны и где я побывал сам. Для многодневных маршрутов – район Высших вершин, турбазу «Желанная», сплав по рекам Подчерье, Кажим, Тобысь, восхождение на горы Сабля, Скальная, Пайера. Интересно посетить лосеферму и музей природы в Якше, музей геологии, Екатерининский канал, музей в Помоздино. Было бы интересно посмотреть промобъекты: рудник на Ворыквинском месторождении, шахту нефтяную на Яреге, нефтепромысел на одном из месторождений, бумагоделательную машину, турбину ГРЭС, штольни по добыче рудных месторождений, нефте и газоперерабатывающие заводы, лесозаготовительную цепочку, побывать в оленьем становище.

Наталья Бутрим, старший преподаватель СГУ имени Питирима Сорокина:

– Наша республика может стать местом паломничества для поклонения святым Коми края. Обустройство святынь поможет так же формированию духовно-нравственных ценностей нашей молодежи.

Екатерина Сорокина, Княжпогостский район:

– Наслышана о красоте реки Ворыква. К сожалению, не бывала там, но надеюсь, что побываю. Моя мечта – посетить верховья этой реки на лодке, полюбоваться животным миром с воды и великолепным пейзажем.

Эдуард Петров, председатель Коми республиканской общественной организации по развитию туризма «Русский Арктический Парк»:

– Уже много лет только и делаем, что говорим об интересных местах Коми. Но сколько не говори о еде, все равно сыт не будешь. Также и в туризме: пока все звенья в цепи не начнут заниматься реальным развитием туризма, ничего не получится. У нас нет сплоченности, понимания текущей реальности, командной работы, острый дефицит специалистов. Коми – это огромная территория, которая богата не только полезными ископаемыми, но и памятниками природы, геологии и культуры. Даже без всякой рекламы, по принципу сарафанного радио люди сюда едут сами, решают все вопросы сами. Для коммерческого и спортивного туризма у нас есть абсолютно все – от природы. А вот от людей, которые способны это развить, ожидаемого отклика нет. У каждого из них свои причины, но в целом, отрасль стоит на месте уже много лет, без существенного развития. Взять, к примеру Воркуту. Город являлся базовым в проекте ГУЛАГ. Есть много объектов с этим связанных. Кроме того, первые Уральские горы начинаются рядом с Воркутой – к горе Константинов Камень есть автомобильная дорога. Самый северный в мире карьер по добыче угля открытым способом находится здесь, так же, как и самая большая в Европе шахта «Воргашорская». Вблизи города проходят миграционные пути северных оленей, их можно наблюдать тысячами. Здесь живут представители коренных малочисленных народностей севера, в том числе – в чумах в тундре, как и сотни лет назад. По восточной границе Воркуты проходит граница Европы и Азии. Таинственная Гиперборея на картах Меркатора 1596 года отмечена именно в этом районе. На озере Яманлор находится жертвенник, где до сих пор приносят жертвоприношения богам и Золотой Бабе у подножия горы Малый Мянисей. Прекрасен в своем величии водопад высотой 27 метров рядом с бывшим поселком Халмерь-Ю. Теплые радоновые источники «Пым-ва-шор», температура которых не ниже 28 градусов в течение всего года.

Подготовила Галина ГАЕВА

Фото Валентина ТИМЧЕНКО

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.