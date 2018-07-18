ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в Кожву мальков хариуса

Традиционная экологическая акция ЛУКОЙЛ-Коми по зарыблению северных водоемов на этот раз прошла в Печорском районе.

В реке Кожве обрели новый дом около 100 тысяч мальков хариуса. Новых обитателей притока Печоры доставили из Троицко-Печорского района со специального рыбоводческого модуля вертолетом. Так дорога занимает меньше времени, и мальки хариуса испытывают меньший стресс при переезде.

Новый этап жизни молоди начался с того, что пластиковые мешки с охлажденной и обогащенной кислородом водой были выставлены на мелководье – для того, чтобы плавно выровнять температуру в емкостях и реке. Это нужно для того, чтобы «заселение» и адаптация к новым условиям обитания прошли для мальков максимально безболезненно.

Выбор места выпуска рыбешек не случаен. Проект ЛУКОЙЛ-Коми по восполнению биоразнообразия северных рек рассчитан в соответствии с рекомендациями аккредитованных Росрыболовством институтов.

Хариусов в большое плавание отправили экологи ЛУКОЙЛ-Коми, представители рыбоводной организации и московский гость – специалист главного управления Главрыбвода.

Как говорят специалисты, выживаемость искусственно выращенной молоди намного выше, поскольку многие их собратья в реке становятся жертвами хищников еще на стадии икринки или в первые дни своей жизни. Это исключено в искусственных условиях выращивания, где, ко всему прочему, вода насыщена кислородом, а кормовая база – сбалансирована. А значит, и иммунитет у мальков более сильный. Конечно же, многие «искусственники» тоже попадут на зуб речным хищникам, но это также важно – для поддержания местных популяций рыб. А те хариусята, которые вырастут до взрослого состояния, обязательно дадут потомство в реке и порадуют местных рыболовов.

Ранее, в июне этого года, ЛУКОЙЛ-Коми выпустил 187 тысяч мальков сига в другой приток Печоры – реку Усу. А всего за прошедшие 12 лет популяции в реках Республики Коми пополнили более пяти миллионов рыбок ценных пород. При этом ЛУКОЙЛ-Коми первым среди предприятий региона начал проводить такие акции.

Владимир СВЕТЛОВ

Фото пресс-службы ЛУКОЙЛ-Коми