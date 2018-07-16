В Коми вырос объем ввода жилья

За первое полугодие 2018 года он составил около 140 тысяч квадратных метров, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом главе Коми Сергею Гапликову доложил исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Крикуненко.

Напомним, в соответствии с апрельскими поручениями главы республики, в этом году необходимо обеспечить ввод жилья в регионе по итогам 2018 года в объеме не менее 251 тысяч квадратных метров с последующим ежегодным увеличением.

Как сообщил Андрей Крикуненко, лидером по объему введенного в строй жилья среди городских округов стал Сыктывкар, где сдано более 92 тысяч квадратных метров. Среди районов на первом месте Сыктывдин – здесь построили 12 тысяч квадратных метров жилья.

Прирост объемов связан с вводом в январе-июне этого года значительно большего количества многоквартирных и индивидуальных жилых домов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба главы региона.

Правительство Коми продолжит оказывать содействие гражданам в улучшении жилищных условий путем оказания мер государственной поддержки в рамках госпрограмм республики.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА