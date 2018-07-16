Syktyvkar Open под открытым небом

В столице Коми впервые прошел межрегиональный турнир по пляжному волейболу

14-15 июля в Сыктывкаре состоялись соревнования по пляжному волейболу Syktyvkar Open. В турнире, который проходил на городском пляже, участвовало 16 мужских и восемь женских коллективов из Республики Коми, Архангельской и Кировской областей. Турнир межрегионального уровня по пляжному волейболу состоялся в Коми впервые.

Среди женщин победу праздновала пара Елена Канева – Марина Черкасова из Сыктывкара. В финале эти спортсменки одолели кировчанок Екатерину Коряковцеву и Анну Муракову. Бронзу взяли представительницы столицы Коми Анна Турышева и Евгения Халманских. У мужчин одними из фаворитов турнира считались кировчане Иван Коряковцев и Ренат Головин, в итоге занявшие лишь третье место. В одной второй финала пара Коряковцев – Головин уступила сыктывкарцам Евгению Ткачуку и Егору Медведеву. В другом полуфинале сыктывкарцы Григорий Вечерский и Денис Куцев обыграли волейболистов из Котласа Ивана Елсакова и Евгения Саяпина. Матч за золото сложился драматично. В упорной борьбе в первой партии победу одержали Евгений Ткачук и Егор Медведев, затем пара Вечерский – Куцев сравняла счет. Однако в решающем третьем игровом отрезке пара Ткачук – Медведев уверенно переиграла оппонентов.

Как рассказал «Республике» один из организаторов турнира Анатолий Бунаев, соревнования такого уровня по формату и количеству участников состоялись впервые, подготовка от идеи до воплощения шла с прошлого года. Благодаря спонсорской поддержке удалось сделать хороший призовой фонд, что является редкостью для пляжного волейбола в Сыктывкаре и республике.

– Задействовали много людей, организаций, спонсоров. Требовалась атрибутика, разрешения на проведение, подтверждение статуса и так далее. Проделали объемную работу. Главная сложность – свести все воедино. Плюс мы сильно зависели от погоды. Когда начиналось лето, были определенные опасения, что будет холодно и сыро. В итоге все вышло хорошо, хоть дождь и подмочил настроение, – отметил Анатолий Бунаев.

Подобные турниры редко радуют любителей спорта в Коми. Чаще всего такие соревнования проходят благодаря энтузиастам, людям неравнодушным к конкретному виду спорта, и Syktyvkar Open этому яркий пример. Идея турнира принадлежит супругам Андрею и Анне Турышевым, которые сами занимаются волейболом, организовывали соревнования и привлекли к этому других таких же энтузиастов. К сожалению, немного не повезло с погодой – в выходные в столице Коми шли дожди. Но, по словам Анны Турышевой, эти неудобства испытали лишь полуфиналисты:

– Было душновато, но погода позволяла играть в достаточно комфортных условиях. В дождь сложнее играть, потому что мяч набирает воду, становится тяжелым, теряется контроль над игрой. Некоторым полуфиналистам пришлось это испытать, но все они были в одинаковых условиях, кто лучше сумеет к ним приспособиться, тот и побеждает. В целом, погода была хорошая.

Анна Турышева также отметила, что прошедший турнир вдохновил на продолжение работы над развитием пляжного волейбола в Коми:

– Отзывы от участников сугубо положительные. Это стимулирует нас продолжать развивать сыктывкарский пляжный волейбол. Мы знаем, насколько широкий простор существует для развития данного, очень зрелищного, вида спорта в нашей республике.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com/spotkomi