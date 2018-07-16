Вице-премьер проинспектировала лагерь «Черноморская зорька»

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова проинспектировала детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Черноморская зорька», расположенный на базе одноименного санатория в самом центре курортного комплекса Анапы.

В ходе инспекционной поездки вице-премьер уделила особое внимание вопросам безопасности отдыха детей, организации их оздоровления, питания и досуга, развития инфраструктуры ДОЛ «Черноморская зорька». Знакомясь с деятельностью лагеря, она убедилась, что условия пребывания в нем для ребят созданы комфортные, а досуг детей организован с пользой для души и тела.

Как сообщила Наталья Михальченкова, в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании была проведена реконструкция и ремонт кровель детских корпусов лагеря, в которых также отремонтированы жилые комнаты и санузлы, установлены новые наружные эвакуационные лестницы. В первом детском корпусе появилась новая система пожарной сигнализации. Перед детскими корпусами уложено новое асфальтовое покрытие. Произведен капитальный ремонт трибун спортивного стадиона.

– В детском оздоровительном лагере «Черноморская зорька» – не только качественный оздоровительный отдых, но и насыщенная досуговая программа, – отметила Наталья Михальченкова. – Каждый день проводятся праздничные мероприятия, творческие и спортивные соревнования, интересные конкурсы с призами, походы на прекрасный песчаный пляж с золотым песком и теплое море.

Наталья Михальченкова обсудила с новым директором «Черноморской зорьки» Евгением Ерашовым ход детской летней оздоровительной кампании, исполнение задач, поставленных Советом директоров АО «Объединенные услуги» (собственник санатория и ДОЛ «Черноморская зорька») и правительством региона, программу развития санатория, педагогической подготовки вожатых и воспитателей для работы в лагере.

Игорь ПЕТРОВ

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