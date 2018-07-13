Проекты для реализации майского указа президента

В Коми разработают новые региональные проекты для решения стратегических задач майского указа президента. О работе в этом направлении главу республики Сергея Гапликова проинформировала министр экономики Марина Анисимова.

Основой реализации майского указа является проектное управление, которое позволяет четко сформулировать цели и мобилизовать имеющиеся ресурсы для их достижения. В Коми такой подход применяется с 2016 года, сообщает пресс-служба главы региона.

– Мы проанализировали всю проводимую раньше работу на соответствие целевым установкам развития страны, включая ранее принятые приоритетные проекты республики по направлениям «здравоохранение», «образование», «жилье и городская среда», «малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Эти проекты будут корректироваться для максимального учета показателей и задач нацпроектов. По остальным направлениям разработаем новые, – рассказала министр Сергею Гапликову.

По шести из 12-ти направлений нацпроектов («Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение», «ЖКХ (жилье) и городская среда», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные автодороги» и «Культура») уже состоялись обсуждения с участием общественников-экспертов, по итогам которых приняты решения по дальнейшему формированию региональных проектов.

В ближайшей перспективе будут рассмотрены и остальные направления («Демография», «Образование», «Наука», «Экология», «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт»).

Вся работа по формированию региональных проектов должна быть выполнена в плотной увязке с содержанием и целевыми показателями проектов Российской Федерации. Сейчас федеральными органами исполнительной власти ведется разработка паспортов национальных проектов. Полностью они должны быть разработаны к 15 августа. При этом у регионов на данном этапе есть возможность направить в федеральный центр свои предложения по региональной составляющей.

– Необходимо максимально усилить взаимодействие с федеральными ведомствами, чтобы наши предложения были услышаны и учтены. Главная задача – улучшить качество жизни граждан. Это касается и повышения доходов семей, и доступности дошкольного образования, и продолжительности жизни, и обеспеченности кадрами социальной сферы, прежде всего здравоохранения и образования. Эти и другие направления должны быть в приоритете при формировании региональных проектов и программ, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото TVC.ru