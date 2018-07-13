Часть шахтеров «Интаугля» готовы переехать в Воркуту

Работникам АО «Интауголь» начали выдавать уведомления о досрочном расторжении трудового договора в связи с решением о прекращении деятельности предприятия. Как сообщает оперативный штаб, работающий на предприятии, по данным на 12 часов 12 июля вручено уже 291 уведомление.

На предприятии продолжается работа по организации дальнейшего трудоустройства работников ликвидируемой шахты. Консультации по вопросам трудоустройства проводят представители Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Сотрудники кадровой службы компании «Воркутауголь» продолжают прием анкет и тестирование работников АО «Интауголь», изъявивших желание продолжить трудовую деятельность в структурных подразделениях компании.

По данным оперативного штаба, с дальнейшим трудоустройством после высвобождения уже определился 81 работник АО «Интауголь». Все они оформили соответствующие анкеты и заявления.

Наибольшее количество вакансий для высвобождающихся работников АО «Интауголь» предлагает компания «Воркутауголь» и ее партнер «Северная алмазная компания» (60). Свои перечни вакансий также представили угледобывающее предприятие Республики Тыва ЕВРАЗ «МЕЖЕГЕЙУГОЛЬ», АО «Ургалуголь» из Хабаровского края, Государственный трест «АРКТИКУГОЛЬ» с архипелага Шпицберген, предприятие «Нордголд» в Бурятии и сразу две кемеровских компании – АО «СУЭК-Кузбасс» и Шахтоуправление «Талдинское-Западное». АО «Боксит Тимана», АО «Ситтек» и ООО «Плитный мир» готовы принять на работу высвобождающихся работников «Интауголь» на территории Республики Коми.

Игорь ПЕТРОВ