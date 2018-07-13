Деловые встречи на выставке ИННОПРОМ

Сергей Гапликов возглавил делегацию Республики Коми на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

Выставка проводится ежегодно с 2010 года в Екатеринбурге. В этом году в ней принимают участие представители 95 стран мира, основная тема – «Цифровое производство». Страной-партнером выступает Республика Корея.

Выставка посвящена современным технологиям и разработкам в сфере промышленности, а также служит главной экспортной площадкой для российских промышленных компаний. В этом году порядка 600 компаний из более 20 стран привезли на выставку новейшие разработки в своих отраслях.

Деловую программу ИННОПРОМ-2018 открыл замглавы правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В числе почетных гостей также министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, на полях ИННОПРОМ-2018 Сергей Гапликов провел ряд деловых встреч и переговоров. В частности, руководитель региона встретился с корейской делегацией, которую возглавляет вице-президент КОТРА (Корейское агентство содействия торговле и инвестициям) господин Юн Вон Сок. На встрече обсуждались вопросы привлечения инвестиций в отрасли промышленности региона, внедрения агроинноваций и современных лесоперерабатывающих технологий.

Также глава Коми посетил Екатеринбургский центр «Микрохирургия глаза». Это одно из передовых и крупнейших офтальмологических учреждений в России, которое располагает мощной диагностической линией и операционными залами, оснащенными ультрасовременными технологиями. Большинство пациентов клиники – пенсионеры, дети, люди с ограниченными возможностями и другие социально значимые категории граждан. Лечебная помощь осуществляется как на коммерческой основе, так и в рамках обязательного медицинского страхования, что обеспечивает всем слоям населения доступность современных офтальмологических технологий. Ежегодно хирургами Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» выполняется более 60 тысяч операций, обследование проходят свыше 200 тысяч человек.

Сергею Гапликову показали отделения охраны детского зрения, рассказали о методиках лечения и продемонстрировали современное оборудование, которое позволяет проводить точную диагностику зрения детям в возрасте от 0 и до 18 лет. В Екатеринбургском центре впервые внедрили современные технологии для лечения зрения детей, реализовав офтальмологический проект «Школа зрения». В рамках этой методики лечение детей проводится в более привычной им игровой форме.

По итогам посещения Екатеринбургского центра «Микрохирургия глаза» Сергей Гапликов дал поручение министру здравоохранения Дмитрию Березину проработать варианты взаимодействия с клиникой и возможности открытия ее филиала в Республике Коми.

В настоящее время правительство региона прорабатывает вопрос по открытию в Сыктывкаре медучреждения, которое обеспечит доступность для жителей региона медицинских услуг по восстановлению и лечению зрения.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru