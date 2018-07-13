«Горка» длиной в неделю

Усть-Цильма шесть дней праздновала «Горку» – с 7 по 12 июля. Жители района участвовали в различных фестивалях, в конных, велосипедных и лодочных соревнованиях, состязались в рыбацкой удаче, пели песни, танцевали и принимали множество гостей из разных районов Коми и из-за пределов республики.

7 июля в музее Александра Журавского открылась выставка «Воспоминание о детстве. Век XX», где гостей знакомили с бытом и играми детей в первой половине прошлого века, рассказывали о традициях, связанных крещением, имянаречением, показывали игрушки и одежду разных лет, даже детскую мебель и коляски, учили забытым устьцилемским и советским играм. А вечером на Народной площади прошло первое горочное гулянье. Кроме райцентра народный праздник гуляли в селе Трусово. Здесь «Горку» уже давно не водили, но благодаря работникам Дома культуры традицию возродили, пришлось упорно уговаривать односельчан приходить в клуб на репетиции, учить песни. Результат стоил стараний – в гулянье участвовали целыми семьями. Неформальное жюри в лице местных бабушек и дедушек признало, что все сделано по правилам.

Восьмого июля прошло со спортивным и семейным уклоном. Сначала устьцилемы участвовали в соревнованиях по велоспорту (стартовало 98 человек – рекордное для села количество), а потом их земляки соревновались в конных скачках, причем первое место во всех трех номинациях – заезд в качалках, заезд верхом рысью, заезд верхом в галоп – занял один и тот же наездник, Егор Кисляков из Усть-Цильмы на коне Вестнике. Тем временем в местечке Высокая гора проходил праздник «Счастливы вместе» в честь Дня семьи, любви и верности. Роли князя Петра и княгини Февронии исполнила местная супружеская пара Олег и Ирина Мальцевы. Еще одно семейное гулянье проходило в это время в селе Коровий ручей, там обошлись без муромской княжеской пары, а вели праздник Вера, Надежда и Любовь в традиционных нарядах Усть-Цильмы.

9 июля в Усть-Цилемском культурном центре состоялся второй этап Межрегионального фестиваля «Усть-Цильма – здесь мое начало», посвященный памяти известного поэта, писателя, музыканта и общественного деятеля Александра Журавлева. Организован фестиваль сотрудниками районной Центральной библиотечной системы.

– 21 декабря Александру Журавлеву исполнилось бы 80 лет, но юбилеи таких известных людей отмечают не только в день рождения, поэтому фестиваль идет в течение всего года. Поэтому открыли мы его еще во Всемирный день поэзии, 21 марта, а завершим в декабре. Первый этап фестиваля, кроме Усть-Цильмы, проходил в Печоре, Усинске, Ухте, Москве, Архангельске, третий этап тоже будет в разных городах и районах. А на второй мы решили по максимуму собрать всех поклонников творчества Александра Константиновича. 9 июля выбрали потому, что к этому времени в район съезжаются представители всех отделений «Руси Печорской», у истоков создания этого общества стоял Александр Журавлев, первое землячество было создано в Ухте под его руководством. Он автор гимна «Руси Печорской» – песни «Мы – устьцилема», которой мы завершили нынешний концерт, – рассказала «Республике» заместитель директора МБУ «ЦБС» Ирина Истомина.

По ее словам, в республике Александр Журавлев известен более как детский автор, его даже называют местным Маршаком, а в Усть-Цилемском районе его помнят еще и как автора песен и музыки, общественного деятеля:

– Кроме того он оставил огромное количество частушек, припевок, которые у нас постоянно исполняются. У него огромное творческое наследие. Он был прекрасным баянистом, многие отмечают, что если бы он не стал писателем, возможно, стал бы композитором. На концерте 9 июля выступили гости из разных наших землячеств – из Москвы, Печоры, Ухты, Нарьян-Мара, солисты и коллективы из сел и деревень нашего района. Читали стихи Александра Журавлева, пели его песни, кроме того – его любимые композиции, например, нашу старинную песню «Из-за леса, леса темного». Пять лет назад его не стало, но его имя теперь носит наша Детская библиотека.

Во вторник в деревне Скитская открылся арт-фестиваль ремесел «Традиция», гости которого оценили работы мастеров – резьбу по дереву, изделия из лозы, пижемскую роспись, узорное вязание, узнали, как в здешних краях делали лодки, поучаствовали в мастер-классах.

11 июля в Усть-Цильме развернулась традиционная «Петровская ярмарка», прошел концерт, посвященный Дню образования Усть-Цилемского района. После обеда на берегу Печоры начали собираться рыбаки для соревнований по ловле на удочку «Усть-Цилемский поплавок». Испытать рыбацкую удачу собралось 66 человек, на лов отводился всего час. В командном зачете, по официальной информации от районных властей, победило трио устьцилемов, выудившее из реки за отведенное время 655 грамм рыбы, в то время как в личном зачете победил москвич с местными корнями, поймавший 725 грамм рыбы. К семи часам вечера на берег Печоры в районе деревни Чукчино пришли участники соревнований по водно-моторному спорту. А на закате у реки собрались местные жители и гости для совместного празднования «Петровщины», обрядового действа, во время которого устьцилемы проводят всю ночь у костров, варят «птичью еду» – кашу, в знак того, что птицы – связующее звено между землей и небом, вспоминают ушедших родственников, общаются, готовят уху, уже в честь покровителей рыбного промысла – апостолов Петра и Павла.

12 июля продолжилась «Петровская ярмарка», в музее имени Андрея Журавского открылась выставка «Музей+» по итогам пленэра «Клюква. Большая вода», а вечером в центре села начался Межрегиональный праздник «Усть-Цилемская горка». Завершились гулянья современной дискотекой.

В горочных гуляньях активно участвовали члены автоэкспедиции «Земляки», преодолевшие 2,5 тысячи километров от Великого Новгорода до Усть-Цильмы, вплоть до того места, где Иван Ластка полтысячи лет назад основал Усть-Цилемскую слободку. Как сообщает агентство БНК, выступившее одним из организаторов экспедиции, специально для «Земляков» было устроено стилизованное представление: рассказ от лица старого сельчанина о том, как в здешних краях в прежние времена велась торговля. Почетным гостям старого дворища – руководителю администрации главы коми Михаилу Порядину и губернатору Новгородской области Андрею Никитину вручили берестяные грамоты, заверяющие их участие в экспедиции «Земляки», и колокольчики. Вечером гости вместе с устьцилемами водили горочные хороводы и пели песни.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Виктора БОБЫРЯ, БНК