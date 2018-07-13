Патент для фермеров

Предприниматели, занимающиеся животноводством и растениеводством, смогут получить патент. Внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс России поддержал Госсовет Коми, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Законопроект разработан группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым и сейчас проходит стадию «нулевого чтения». Поправками предлагается расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. А именно: включить в него животноводство и растениеводство, а также услуги, оказываемые в этих отраслях.

Патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей в России введена с 2013 года и первоначально распространялась на 47 видов деятельности.

Ее суть состоит в получении специального документа – патента, который дает право на осуществление определенной деятельности. При этом никаких других налогов кроме стоимости самого патента с предпринимателя не взимается.

По мнению председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой, принятие законопроекта будет способствовать созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

– Патентная система налогообложения является понятной и удобной для предпринимателей. Во-первых, не надо каждый год сдавать декларации, рассчитывать налоговые выплаты, достаточно лишь приобрести патент. Во-вторых, существует возможность выбора срока патента от одного до 12 месяцев, что при сезонном характере сельхозработ может сократить налоговую нагрузку на бизнес, – отметила Надежда Дорофеева.

Лина ПЕРОВА