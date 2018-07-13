Дворы и общественные территории становятся комфортнее

Зампред правительства республики – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев проинформировал главу Коми Сергея Гапликова о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В муниципалитетах появляются первые завершенные объекты благоустройства.

В сельском поселении Чиньяворык Княжпогостского района в Сквере Памяти установлены светильники, скамейки, урны, уличные вазоны. Более комфортными для жителей стали три двора – в них установлены детские игровые комплексы, скамейки, урны. Близятся к завершению работы по благоустройству еще двух дворов и детской площадки «Березовая роща». Сами жители поселения тоже принимают прямое участие в благоустройстве. Администрация поселения закупает необходимое оборудование, а активные граждане собственными силами производят его установку.

К благоустройству также приступили в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре, Сосногорске, Троицко-Печорске, Выльгорте, Летке. Десять общественных и десять дворовых территорий в этих муниципалитетах уже становятся более комфортными.

Еще на 20 объектах идет расчистка территорий и закупка материалов. Подрядчики приступят к работам в ближайшее время.

По остальным территориям идут конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, заключению муниципальных контрактов.

Константин Лазарев подчеркнул, что Министерство энергетики, ЖКХ и тарифов держит на особом контроле ход реализации проекта. 7 июля состоялось очередное селекторное совещание, на котором вице-премьер поставил задачу перед руководителями муниципальных администраций по своевременному заключению контрактов на выполнение соответствующих работ.

– Необходимо завершить все запланированные работы по благоустройству в установленные сроки – до конца октября. Для этого у нас есть все необходимое: утвержденные программы, выбранные гражданами дизайн-проекты, выделенные средства. Надо только правильно организовать работу на местах, – заявил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В 2018 году в Коми по программе «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 85 дворовых территорий, 59 общественных пространств и один городской парк. Минувшей весной жители республики в ходе общественных обсуждений определили, какие парки, скверы, набережные необходимо обустроить в первую очередь. Дворовые территории включены в муниципальные программы благоустройства 2018 года по заявкам жителей многоквартирных домов.