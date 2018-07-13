Капремонт набирает обороты

Автор: Редактор 13.07.2018

В 17 многоквартирных домах республики завершены работы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми.

Обновлены кровли в 13 домах: в селе Выльгорт  по улице Домны Каликовой, 80; в Ухтинском поселке Водный, 2; в Нижнем Одесе по улице Ленина, 18, улице Школьная, 4 и 6; в поселке Кажым по улице Молодежная,4; в Сыктывкаре по улице Ручейная, 35, улице Интернациональная, 176, улице Оплеснина, 21, в местечке Дырнос, 67; в Микуне по улице Комсомольская, 3; в Инте по улице Мира, 23, в поселке Косьювом, 3.

В селе Объячево по улице Октябрьская, 18 отремонтированы сети электроснабжения, в доме №5 по Набережной Газовиков в Ухте – лифт, в доме №4 по улице Мира села Кожмудор – система отопления.

В ближайшее время региональный оператор планирует принять от подрядчиков завершенные работы в восьми многоквартирных домах. В трех из них отремонтированы кровли: в Усинске по улице Парковая, 5, в Сосногорске по улице Советская, 7а, в Комсомольске – на – Печоре, 21.

В пяти ухтинских домах и одном сыктывкарском заменено и отремонтировано лифтовое оборудование: в Ухте по улице Ленина,46, улице Куратова, 13, улице Ленина, 69, улице Космонавтов, 50; в Сыктывкаре по улице Бумажников, 3.

Всего в текущем году планируется произвести капитальный ремонт в 94-х домах Республики Коми. Полный перечень домов, включенных в план капитального ремонта 2018 года, размещен на сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона.

В прошлом году темпы выполнения работ по капремонту были значительно ниже. Первый дом был сдан только в сентябре. В текущем году ситуация значительно лучше. Первый объект после капремонта был сдан в апреле. К середине июля выполнение республиканского годового плана превышает 25 процентов.

Первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Ольга Микушева положительно оценивает темпы выполнения плана капитального ремонта 2018 года.

– Своевременное выполнение работ без потери в качестве говорит о том, что в республике формируется устойчивая система капитального ремонта. В нее входят четкое планирование, внимательный подход к выбору подрядных организаций и поставщиков материалов, работа по повышению собираемости взносов на капитальный ремонт, – пояснила Ольга Микушева.

Также первый замминистра напомнила, что количество домов, включаемых в план капитального ремонта, напрямую зависит от размера взноса и от уровня его собираемости.

Собираемость взносов на капитальный ремонт за год выросла в среднем на пять процентов. На начало июля 2018 года этот показатель составляет 64,8 процента.

Лина ПЕРОВА

Фото vsenovostint.ru

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