Этнокультурные предметы введут в школьный цикл

В следующем учебном году во всех школах республики будут осваивать учебные предметы этнокультурной направленности.

Коми язык как родной будут изучать 4,8 процента обучающихся (в 2017-м его изучали 4,75 процента). Коми как государственный – 35,5 процента. Почти 60 процентов учеников будут осваивать учебные предметы этнокультурной направленности «Край, в котором я живу», «Литературное чтение», «История и культура Республики Коми», «География Республики Коми», «Экология Республики Коми».

Коми республиканским институтом развития образования в минувшем учебном году проведена работа по включению в федеральный перечень учебников родного коми языка и родной коми литературы. В шести школах республики разработана и апробируется электронная версия учебника по родному коми языку для пятых классов. В целях приведения содержания учебников по коми языку в соответствие с требованиями ФГОС разработаны новые рукописи учебников по родному коми языку для начального звена и продолжается работа над разработкой рукописей учебников по родному коми языку для основного звена.

С 1 сентября продолжится работа регионального минобраза, института развития образования и СГУ по организации методического сопровождения школ в этих вопросах. Сейчас в школах формируют учебные планы на новый учебный год с учетом запросов родителей, разрабатывают рабочие программы учебных предметов этнокультурной направленности.

Галина ГАЕВА