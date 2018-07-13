Организатору казино суд прописал обязательные работы

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сыктывкара. Он признан виновным в организации незаконной игорной деятельности. Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Ухты.

По информации прокуратуры Коми, в июне 2017 года сыктывкарец, ранее судимый за организацию незаконной игорной деятельности, открыл в нежилом помещении по улице Сенюкова в Ухте игровой клуб, где разместил 15 игровых терминалов. Официально заведение якобы осуществляло деятельность по продаже векселей, однако фактически там проводились азартные игры. Незаконная деятельность клуба была пресечена в сентябре 2017 года сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в содеянном организатор подпольного казино признал. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также конфисковал 15 игровых терминалов и 82 тысячи рублей, изъятых в игровом клубе.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по Ухте СУ СК России по Республике Коми.

Ирина СМИРНОВА

Фото bryansku.ru