Депутат утратил доверие

Прокуратура Прилузского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции гражданами, замещающими муниципальные должности в совете сельского поселения «Ношуль». По результатам проведенной проверки установлено, что один из депутатов в установленный законом срок в 2018 году не предоставил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

Как подчеркнули в прокуратуре Коми, невыполнение гражданином, замещающим муниципальную должность, обязанностей предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей влечет освобождение этого гражданина, замещающего муниципальную должность от занимаемой должности либо привлечение его к дисциплинарной ответственности.

Прокурор Прилузского района направил главе сельского поселения представление об устранении нарушений федерального законодательства с постановкой вопроса о привлечении депутата к ответственности. По результатам рассмотрения представления совет сельского поселения принял решение о прекращении полномочий чиновника в связи с утратой доверия.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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