«Жигузин» своими руками

Воркутинские мастера создали эксклюзивный автомобиль

Талант, креатив, желание удивить земляков и пара старых «Жигулей» понадобились двум умельцам из Воркуты, чтобы сконструировать лимузин. Творение заполярные Кулибины назвали «Жигузином». Машина вызвала ажиотаж и уже успела стать городской достопримечательностью, причем это не витринный экземпляр – «Жигузин» разгоняется до 110 километров в час.

Идея «построить» необычное авто родилась у друзей за чашкой кофе. Как рассказал «Республике» один из авторов новой модели в семействе LADA Александр Афанасьев, однажды он выглянул в окно из кухни, и ему в глаза бросилась разбитая «двойка». Сначала друзья хотели приобрести ВАЗ-2102 просто на запчасти, потому что оба обожают советские раритетные машины и сами ездят на винтажных «Жигулях». Но потом Александр вспомнил об увиденном на Украине самодельном лимузине из двух «Запорожцев». Так оба загорелись желанием сделать автоновинку из двух половинок. Второй частью «Жигузина» стал кузов от «шестерки». ВАЗ-2106 в состоянии «на запчасти» оказался как нельзя кстати у одного их товарища. Самым сложным в работе оказалось соединить две части так, чтобы ничего не разваливалось.

– Все делали вдвоем, детали в автомобиле все родные, изменена лишь конструкция кузова, кардана и глушителя. Работали около моего гаража, потому что полностью туда машина не помещалась. Приступили к работе в августе, собрали довольно быстро. Конечно, дорабатывать еще нужно было много всего, но через две недели «Жигузин» уже был на ходу, – рассказал собеседник издания.

Александр Афанасьев отметил, что во время работы многие не верили в успех затеи, называли ее ерундой, говорили «этот хлам не поедет». Однако это только раззадорило умельцев, и уже в марте на соревнованиях «Автоледи – 2018. Рыцарский турнир», проходивших на автодроме местного отделения ДОСААФ в Международный женский день, уникальный транспорт удивлял людей необычным видом. Скептики были посрамлены, а местная публика пришла в восторг, сразу оккупировав авто для фотосессий. Причем на самих соревнованиях Александр Афанасьев тогда занял первое место. Участвовал, правда, на своей «восьмерке». Вообще поставить «Жигузин» на учет в ГИБДД, чтобы можно было ездить по городу, вряд ли удастся, ведь для этого машина должна пройти дорогостоящие экспертизы. Тем не менее, автомобиль вполне можно использовать во время различных праздников на потеху публике.

Воркутинские творцы досконально знают советские автомобили. Ездить Александр Афанасьев начал с шестнадцати лет, а детально разбираться после приобретения первой «копейки» фиатовской сборки в 22 года, ее устройство и особенности изучал самостоятельно по книгам. Второй мастер, пожелавший сохранить инкогнито, с техникой связан с детства, но приобщаться к автослесарному делу начинал с мотоциклов. Отвечая на вопрос о том, не являются ли друзья профессиональными автослесарями, воркутинец говорит, что для них это просто хобби, и шутит, что если приобрел ВАЗ, то считай, что уже автослесарь. Создавая «Жигузин», никаких корыстных целей любители советской автоклассики не преследовали и продавать его не собираются. Хотя предложение купить за 35 тысяч рублей и увезти в тундру, где для езды не нужны документы, поступало.

– Вместе с покупкой кузовов, трат на газ для сварки и сварочную проволоку, по вложениям у нас вышло где-то семь-восемь тысяч, поэтому 35 – это нормальная цена, – сказал энтузиаст.

Как почитателю советских автораритетов, Александру Афанасьеву тяжело видеть машины, чей путь лежит только на металлолом, и если из них можно еще что-то сделать, то почему бы не покреативить. Если машина погибнет, то пусть погибнет красиво, считает он. Руководствуясь этим принципом, мастер создает очередное творение: переднюю половину кузова старой «шестерки» он прикрепил к гаражу так, что в салоне все осталось целым. Пока задумка не завершена, но в дальнейшем на месте капота будет мангал, а садясь за руль, можно будет крутить шампуры.

Ярослав СЕВРУК

Фото Александра АФАНАСЬЕВА