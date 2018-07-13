Криминальная восьмерка из Воркуты

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение в отношении восьми жителей Воркуты. Они обвиняются в совершении ряда преступлений в составе организованной группы.

Как сообщили в прокуратуре региона, в 2015 году восемь воркутинских жителей в возрасте до 35 лет объединились для совершения преступлений. Некоторые участники группы были ранее судимы или привлекались к уголовной ответственности. Применяя оружие и насилие, они вымогали у местных предпринимателей деньги, облагали их данью, принуждали к совершению сделок по передаче имущества.

Деятельность злоумышленников была пресечена в 2017 году. После возбуждения уголовного дела организаторы преступной группы принимали меры к подкупу и принуждению потерпевших к даче ложных показаний.

Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Воркутинский городской суд. Расследование по нему осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото moygorod-online.ru