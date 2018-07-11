В пожарной охране – только добровольцы

В Сыктывкаре на Центральном республиканском стадионе завершились соревнования добровольных пожарных дружин (ДПД) АО «Транснефть-Север». Звание победителя состязаний в очередной раз присуждено команде добровольцев из печорского поселка Зеленоборск.

Состязания ДПД проходили в Сыктывкаре на Республиканском стадионе 4-5 июля. В столицу Коми приехали десять команд по шесть человек каждая из трех районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть-Север» – Вологодского, Ухтинского и Усинского. Ухтинское РНУ отправило на состязания четыре команды, остальные управления – по три.

– Все участники соревнований – наши действующие сотрудники. Это могут быть операторы, электромонтеры, слесари, которые параллельно со своей основной деятельностью работают в добровольных пожарных дружинах. Профессиональных спортсменов среди них нет. Они – добровольцы, которые понимают, что безопасность нефтеперекачивающих станций зависит от их действий, и в критической ситуации мы можем на них опереться, – рассказал начальник службы пожарной безопасности АО «Транснефть-Север» Андрей Губеев.

По словам заместителя главного инженера – начальника управления безопасности труда и производственного контроля АО «Транснефть-Север» Равиля Ибрагимова, в ДПД сотрудники общества идут охотно. Для них проводят учебу, регулярно организуют тренировки, чтобы не терять навыков. Которые, кстати, применять приходится не только на производственных, но и на гражданских объектах: дружины общества «Транснефть-Север» включены в расписание выездов гарнизонов пожарной охраны в тех муниципалитетах, на территории которых они работают.

Например, 25 мая этого года пожарная команда нефтеперекачивающей станции «Зеленоборск» выезжала на тушение пожара в одноименном поселке в районе города Печоры. В первом часу ночи оператор станции получил сообщение, что горит двухквартирный деревянный жилой дом. Пожарная машина предприятия первой прибыла на место возгорания и приступила к тушению, в результате удалось остановить распространение огня на вторую квартиру.

Бонус за многие часы тренировок в тяжелой экипировке, участие в тушении пожаров – дополнительные дни к отпуску и возможность ездить на соревнования добровольных пожарных дружин.

– Такие мероприятия очень важны для добровольцев как стимул, чтобы усилить их интерес к делу. На соревнованиях определяется сильнейшая команда, которая потом едет на корпоративные соревнования ПАО «Транснефть». В этом году состязания будут проходить 6-10 августа в Йошкар-Оле, – рассказал Равиль Ибрагимов. – Соревнования особенно значимы, в нынешнем году 25 лет исполняется ПАО «Транснефть», кроме того, 2018-й – юбилейный год для пожарной охраны, в 1918 был подписан декрет об организации государственных мер по борьбе с огнем.

В начале мероприятия начальник службы пожарной безопасности Андрей Губеев отметил, что в таких соревнованиях большую роль играет случай. Например, замешкался совсем немного водитель во время конкурса боевого развертывания от пожарной машины, а в результате низкий результат у всей команды.

Всего соревнования добровольных пожарных дружин включают в себя четыре этапа. Первый – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, в ходе которого участникам нужно быстро перелезть через двухметровый забор, потом взять пожарные рукава, соединить их между собой, добежать до разветвления, присоединить к нему рукавную линию и проложить ее. Второй – пожарная эстафета 4х100 метров, самый зрелищный момент которой – тушение огня на металлическом поддоне. Третий – боевое развертывание от пожарного автомобиля, четвертый – теоретическая подготовка.

Неожиданностей, действительно, хватало на каждом этапе. Те, кто на тренировке легко перемахивали забор, во время состязаний штурмовали его порой по два-три раза, лидер, подбегая к финишной черте, ронял пожарный рукав, скользкий из-за дождя. Но в целом выступали очень достойно – по скорости, реакции, отточенности действий многие участники ДПД выглядели как минимум не хуже профессиональных огнеборцев.

Уже на первом этапе стало ясно, что большие шансы на победу имеет команда НПС «Зеленоборск», ранее неоднократно становившаяся лидером ежегодных соревнований «АО «Транснефть – Север». Своих ближайших преследователей, коллег с нефтеперекачивающей станции «Ухта-1», эта ДПД опередила почти на 700 очков. На втором рубеже – в пожарной эстафете – работники НПС «Зеленоборск» оказались вторыми, уступив ухтинцам всего 112 очков.

На второй день соревнований фортуна от НПС «Ухта-1», увы, отвернулась и претенденты на второе место в конечном итоге стали четвертыми. А команда НПС «Зеленоборск» была первой в оставшихся этапах и стала безусловным победителем соревнований. На второе место прорвались добровольные пожарные НПС «Чикшино», на третье – команда НПС «Сыня». В личном зачете на первом и третьем местах ожидаемо оказались слесарь по ремонту технологических установок Сергей Попов и электромонтер Владимир Чупров с НПС «Зеленоборск», на втором – мастер участка обслуживания резервуарного парка НПС «Ухта-1» Тарас Любусько.

– В Сыктывкар мы ехали с верой в победу, с таким настроением отправимся и в Йошкар-Олу – рассказал Сергей Попов. – На втором этапе соревнований мы, к сожалению, выступили не столь хорошо, как могли бы. Как раз пошел дождь, и снаряды были скользкими, но на второй день все сложилось, как надо. В августе на соревнования мы поедем сборной командой АО «Транснефть-Север». Надеемся, что из Йошкар-Олы мы вернемся с призами.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и пресс-службы АО «Транснефть-Север»