Что вы считаете здоровым образом жизни?

По данным статистики, жители России все чаще отказываются от курения (за прошлый год производство сигарет сократилось на 20 процентов) и снижении потребления алкоголя (за 12 лет на 40 процентов). Но здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс мер – не только отказ от вредных привычек, но и правильная еда, физическая активность. Чтобы дожить до солидных преклонных лет, необходимо проходить диспансеризацию и медосмотры, выполнять рекомендации врачей. А что для вас означает здоровый образ жизни и придерживаетесь ли вы его?

Наталья Логина, депутат Совета Сыктывкара:

– Сегодня стало модно вести здоровый образ жизни. Современная молодежь стремится жить в частных домах на своей земле в экологически чистых районах. Позакрывались увеселительные питейные заведения и открывается много фитнес-залов и «качалок». Жизнь диктует свои условия бизнесу, и здоровый образ жизни выигрывает по всем направлениям. С продуктами питания проблем сегодня нет, но люди стали более разборчивы при выборе своего рациона питания. Пользуется популярностью экологически чистая продукция из частных подворий. Горожане в магазинах все чаще отдают предпочтение местной продукции. Стало в обыкновение раз в году проверять самостоятельно свое здоровье. Я не исключение. Обращаю внимание и на питание, и на образ жизни, и на здоровье. Приятно раз в году услышать от своего участкового терапевта ответ: «Вы здоровы, приходите через год». Со мной, наверное, многие согласятся, что лучше профилактики ничего нет.

Александр Седрисев, глава КФХ, Усть-Вымский район:

– ЗОЖ – это один из принципов философии здоровья. Даже если человек исключает увлечение наркотиками, табаком, алкоголем, некачественные продукты питания, но не имеет правильного и здорового мировоззрения, не занимается физической культурой и интеллектуальной зарядкой, то трудно признать такого человека здоровым и счастливым. Но через собственный ежедневный труд и образ жизни, позитивное настроение, достойные мысли, добрые дела, любовь к жизни и природе, живя в гармонии и согласии с самим собой и с окружающим миром, можно добиться многого и сделать себя здоровым и счастливым. Я сам являюсь активным сторонником ЗОЖ и приучаю к этому детей и внуков. Очень жаль, что по телевидению показывают «Дом-2», а не передачи, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Нина Потепалова, инструктор-методист МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», Княжпогостский район, Емва:

– Здоровый образ жизни для меня и моих близких, друзей и знакомых – это занятия физкультурой, спортом, жизнь вредных привычек. Нужно больше двигаться, ведь движение – это жизнь. Быть в гармонии со своим телом, поменьше стрессов – побольше радости. Для этого у нас практически есть все. Построен плавательный бассейн, спортивные площадки, приводим в порядок тренажерные залы, приобретаем новые тренажеры, спортивный инвентарь, осталось только найти немножко свободного времени для себя любимого.

Ирина Карманова, заведующий Центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Койгородского района:

– Для меня здоровый образ жизни — это отказ от вредных привычек (алкоголь, курение, а тем более наркотики), спорт, правильное питание, активный отдых на природе, умение противостоять стрессу. Ну и, конечно, какое здоровье без закаливания. С его помощью можно значительно укрепить свой иммунитет, а, значит, избежать многих болезней. Стараюсь по возможности придерживаться здорового образа жизни, но не всегда это получается. Ежедневно по вечерам я гуляю со своей собакой, а в летнее время езжу на велосипеде. Бываю, круглый год на природе, зимой по выходным катаюсь на лыжах. На территории нашего сельского поселения нет спортзала, и это большой минус.

Мария Березина, старший методист Отдела образования администрации Инты:

– Мне 47 лет. Я не спортсмен, но всю жизнь веду здоровый образ жизни. По-моему, курение, алкоголь – это, прежде всего, зависимость. А зачем она человеку? Ответить, обычно, затрудняются. Здоровье – это понятие о жизни, это состояние не только тела, но и души. Жить в гармонии с самим собой и принимать окружающий мир, дарить свое тепло и получать взамен – это здорово.

Павел Дуркин, пенсионер МВД, Усть-Цилемский район:

– Слава богу, смысл слов «Здоровый образ жизни» возрождается. Мое мнение – для сохранения здоровья нации необходима целевая программа с финансированием со стороны государства. Прежде всего, она должна быть направлена на детей и молодежь. В первую очередь, надо принять меры к сокращению рекламы сигарет и пива, алкогольной продукции. В течении трех лет вообще удалить такую рекламу. Возводить спортивные городки для детей и взрослых. Изготовление и продажу детской одежды, пищевой продукции, игрушек, лекарств передать в руки государства, а не ввозить из-за границы губящие здоровье детей синтетические товары. Развивать и пропагандировать массовое занятие спортом. Наладить для этого постоянное финансирование со стороны государства по линии ГТО. А учить здоровому образу жизни взрослое население нет необходимости, но пропагандировать целесообразно.

Ирина Любименко, ведущий методист ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации», Сыктывкар:

– Почему-то принято считать, что здоровый образ жизни – это правильное питание, отказ от вредных привычек и физическая активность. Я считаю, что здоровый образ жизни начинается со здорового досуга. Вряд ли можно назвать здоровым человека, который отдыхает исключительно перед телевизором или компьютером. Здоровый образ жизни – это, прежде всего, активный образ жизни. У каждого человека есть потребность в самореализации, иначе он не будет счастлив, а впоследствии нездоров. Необходимо давать каждому возможность для самореализации в любом виде творчества – только таким образом человек становится подобием Божьим. Если человек работает на двух-трех работах (а это сейчас стало нормой) только таким образом можно иметь в кошельке среднюю зарплату), о каком здоровом образе жизни можно говорить? У людей самого активного возраста от 25 до 50 лет просто нет времени, чтобы заниматься творчеством, они вынуждены все свое время зарабатывать деньги для обеспечения своей семьи необходимым.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Все, что перечислено: отказ от курения, злоупотребления спиртными напитками, физическая активность, своевременное прохождение медицинских осмотров и диспансеризация – это правильно. Но природа российского человека такова, что соблюдение этих правил, особенно мужчинами, очень часто весьма затруднительно. Бросить курить – да вы что? Это же чуть ли не последнее удовольствие в жизни! А выпить в хорошей компании, да еще по поводу? Не все откажутся. Хорошо бы в меру, но где она – большинство не знают, и знать не хотят. Физическая активность. Хорошо, если курящие и нечасто выпивающие люди имеют огород, ходят на рыбалку, охоту, за грибами и ягодами. Физические нагрузки там немаленькие, кардионагрузок хватает. А если нет? Вот и уходят мужчины в мир иной, едва выйдя на пенсию в 55 лет. Заниматься спортом? Деньги на хороший велосипед и лыжи заработать при большом желании можно. Но тут нужны сила воли и время. Чего у нас совершенно нет или хронически не хватает. По этой же причине я и сам спортом не занимаюсь, хотя лыжи есть неплохие. Но физической нагрузкой себя загружаю во все времена года: работа на огороде, уборка снега, дрова на даче, изредка рыбалка и охота, грибы и ягоды. Питание – утром натощак стакан талой воды за полчаса до завтрака. Это не позволяет солям накапливаться в суставах. Минимум сладкого. Никогда не курил, не злоупотреблял. Беда с походами в больницу – только когда совсем прижмет. Взрослому человеку изменить свою устоявшуюся жизнь очень сложно, с этим справляются немногие и чаще всего лишь в отдельных направлениях. Наша главная задача – научить этому своих детей. Какому ритму жизни ребенка научишь, так он и пойдет по жизни. Тем более дети – очень пластичный материал, который при желании легко можно поправить. Но тут главное – личный пример. Без положительного личного примера даже детей настроить на здоровый образ жизни сложно.

Манефа Лушкова, председатель Сысольского райсовета ветеранов:

– Здоровый образ жизни, – это когда всю свою жизнь соблюдаешь определенные правила, а не только тогда, когда здоровье уже пошатнулось. На мой взгляд, это, прежде всего правильное питание, что, к сожалению многие еще не могут себе позволить из-за недостатка финансовых средств. Во-вторых, физический труд в пределах разумного или занятие спортом, полный отказ от курения и алкоголя. Немаловажным, я считаю, является и то, чтобы все родные и близкие также к этому относились и чтобы никто из них не болел бы. Чтобы в семьях был бы лад и согласие, теплое и уважительное отношение друг к другу. Если всего хватает (имею в виду материальную часть), а в семьях разлад, ругань и так далее, то и у всех все пойдет не так. Очень жаль, что на эту сторону взаимоотношений еще очень мало обращается внимания. Мои родители прожили очень тяжелую жизнь, испытали войну, голод, холод, всякие жизненные лишения, воспитали пятерых детей, но прожили более 80 и 84 года. Жили душа в душу, и мы, дети, никогда не слышали, чтобы они серьезно оскорбляли и ругали друг друга или соседей. Всегда трудились и все превращали в шутку, а нам всегда было весело рядом с ними и легко на сердце. Сегодня мы стараемся быть похожими на них и поддерживаем между собой добрые отношения, вспоминая о родителях.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото yandex.ru/collections

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