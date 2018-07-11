Знания и лучшие практики «Инноватики»

Под Ухтой завершил свою работу республиканский молодежный образовательный, восьмой по счету, форум «Инноватика: Крохаль-2018». В течение недели, со 2 по 7 июля его участники слушали лекции, участвовали в деловых играх, мастер-классах, круглых столах, тренингах, встречались с известными политическими и общественными деятелями.

В этом году форум был посвящен Году добровольчества в России и Году культуры в Республике Коми, что напрямую отразилось на тематике молодежного слета. Уже в день открытия территорию базы отдыха, где дислоцируется форум, украсила аллея муниципальных образований со стендами успешных проектов волонтерского движения в городах и районах республики. Осмотрел стенды и глава Коми Сергей Гапликов, специально приехавший в Ухту, чтобы напутствовать участников форума.

Второй день «Инноватики» стал «Днем добра» и экватором Года добровольчества. В марте нынешнего года в Коми был создан региональный оргкомитет по проведению Года добровольца, основные мероприятия которого реализуются в рамках проекта «Доброштаб». В состав «Доброштаба» входят муниципальные волонтерские центры, объединения учебных заведений и общественные организации. На форуме были отмечены самые активные волонтеры – представители десяти городов и поселений республики. Награды им вручила руководитель «Доброштаба», программный директор «Инноватики» Ольга Залевская. Все призы приобретены на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи.

На площадке «Патриотизм» выступили постоянный участник «Инноватики», президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международных отношений МГИМО, генерал-полковник Леонид Ивашов и руководитель площадки, начальник регионального центра по подготовке граждан страны к военной службе и военно-патриотическому воспитанию в Коми Дмитрий Алексеев.

Лекция Леонида Ивашова называлась «Цифровая экономика России». Как передают корреспонденты медиацентра «Инноватики», лектор сразу же предупредил присутствующих: «Я вас буду агитировать любить Родину и Ухту, готовы?» На что молодежь без промедления ответила, что на то они и патриоты: и площадка соответствующая, и ребята работают в этом направлении. Чуть позже, уже в большом шатре, Леонид Ивашов обсудил с форумчанами глобальное переустройство мира.

Самым же насыщенным и разнообразным выдался третий день форума – 4 июля состоялось более 20 мастер-классов и лекций. Например, участников площадки «Арт-республика» ждала увлекательная творческая игра от команды Ассоциации тренеров Российского союза молодежи «Идеология». Игру провели федеральные тренеры Владислав Миюсов и Яна Вершинина.

На площадке «Волонтерство» провела тренинг педагог-психолог УГТУ Ольга Волкова, которая рассказала, как избежать стресса волонтеру в его работе, да и вообще человеку в современной жизни. Говорили о природе стресса в целом, и о том, с какими стрессовыми ситуациями может столкнуться доброволец. Лектор объяснила ребятам, что стресс – это не сами по себе плохие события или неприятные люди, а то, как мы относимся к этому. Обсудили и то, как восстанавливаться после стрессовых ситуаций, как избежать эмоционального выгорания.

В заключительный, пятый день «Инноватики» прошла деловая игра «Достояние республики». В шутливой форме, через импровизированную организацию своих королевств, участники попытались найти решение серьезных вопросов нашего региона.

Днем в рамках проекта «Диалог на равных» форумчане пообщались с министром культуры, туризма и архивного дела региона Сергеем Емельяновым на тему «Культура и искусство: возможности самореализации». Министр рассказал о развитии культуры в республике и поделился планами на будущее.

Слово было дано и гостю, учредителю российского клуба коллекционеров современного искусства и кинопродюсеру Пьеру Броше. Он также остановился на состоянии культуры и путях ее развития, ответил на вопросы участников и волонтеров.

Вечером состоялась торжественная церемония закрытия форума. Перед участниками выступил руководитель администрации главы региона Михаил Порядин. Он вручил благодарственные письма волонтерам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи и наградил победителей конкурса «Конвейер проектов», который прошел в рамках «Инноватики». За свои проекты юные инноваторы получили гранты в размере 50 тысяч рублей: Андрей Ситар – «Первый Сыктывкарский сплав на катамаранах для людей с ограниченными возможностями»; Валентина Морозова и Никита Шурмин – музей «Возрождение мототехники СССР»; Кристина Полякова – игровой набор «Чужан мулöнмойдъяс» («Сказания родной земли»); Таисия Рочева – «Наставничество СГУ имени Питирима Сорокина».

Благодарности XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов за помощь в организации мероприятия в качестве волонтеров вручили Таисии Рочевой, Дмитрию Рождественскому, Олегу Исакову, Алине Дрягиной, Анатолию Чемезову, Георгию Личутину, Владиславе Вохминовой, Алене Аршиновой.

Завершая официальную часть форума, ректор УГТУ, профессор Николай Цхадая, выразил уверенность, что все открытия и успехи «Инноватики» надолго останутся в памяти участников слета.

– Для республики очень важно, чтобы молодежь была вместе, чтобы вас вели грамотные руководители и вели верным путем. Я помню все интересные события, которые происходили у нас здесь за восемь лет, помню даже свадьбы. Я искренне признателен за преемственность поколений и любовь к своему университету. Дорогие мои, всегда знайте и помните, что для вас наш Ухтинский государственный технический университет всегда с открытым сердцем. Мы вас любим и ждем вас на девятую «Инноватику», – заключил Николай Цхадая под дружные аплодисменты.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено медиацентром форума «Инноватика: Крохаль-2018»