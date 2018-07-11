Глина с характером из Сизябска

Сестры-близнецы из Сизябска Надежда Елисеева и Наталья Канева много лет учили детей лепить глиняных кукол: одна в детском саду, другая в школе. А в результате придумали новый вид сувениров, которые расходятся по всему Ижемскому району и за его пределы. Целая глиняная деревня, созданная сестрами, приехала на нынешний праздник «Луд» в Ижму.

Воспитатель детского сада Надежда Елисеева и преподаватель технологии Наталья Канева поначалу учили детей лепить и раскрашивать игрушки в стиле знаменитой Дымки, а потом решили попробовать что-то свое. Так вместо барышень в кокошниках и украшенных кругами юбках появились глиняные красотки в традиционных ижемских сарафанах и головных уборах, дымковским козочкам и барашкам на смену пришли олени. Лошадки, правда, остались, потому что ижемец без коня себя представить не может, но масть сменили.

– Вот так мы лепили своих девушек и парней, да парочки, да матушек с детьми, танцующих, поющих, а потом их заметили в нашем Доме культуры, начали обращаться с заказами, чтобы сделали специально что-то, в подарок к юбилею чьему-то, например, – рассказала Надежда Елисеева. – Стали покупать наших куколок, у некоторых уже целые коллекции есть. А в прошлом году мы в первый раз поехали со своими игрушками на «Луд». Сейчас уже второй раз здесь.

Пока мастерица разговаривала с журналистом «Республики», ее окликнула идущая мимо женщина: «Наталья Васильевна!»

– Я Надежда, – поправила она. – А Наташа приехать не смогла, с внучкой нянчится.

С сестрой ее путают постоянно, а вот куколки их, хоть и сделаны в одном наивном стиле, если приглядеться, довольно сильно различаются. У Надежды Елисеевой все глазастые, одеты ярко, девушки да бабы с завидным бюстом. А у Натальи Каневой – смотрят скромно, наряды поспокойнее.

– А еще Наташины девушки – все тоненькие-стройненькие, наверное, потому что сестра похудее меня будет, – смеется Надежда Елисеева. – А часто так бывает, приходит покупатель, смотрит на одну игрушку, на другую и говорит: «Ой! Да это же я! А вот эта – вылитая моя соседка!».

Одинаковых кукол у сестер не бывает, у всех наряды немного отличаются, характеры тоже. Некоторые даже отдельно имена получают.

– Вот эта у меня – Парасковья, – показывает мастерица одну из глиняных барышень. – А вот эта, что на лавочке сидит с парнем, без имени, зато с таким нравом! Я хотела, чтобы она была вся такая миленькая, тихая и скромненькая, сидела бы и смущалась на свидании. А она, посмотрите, курносая, хохочет, глаза горят. Столько я с ней билась, перерисовывала личико, а она будто сама смеяться начинает и нос вверх задирает.

В этот момент очередной покупатель, подошедший к прилавку, буквально с первого взгляда влюбляется в ту самую строптивую красавицу с кавалером на лавочке: «Беру!».

– Ну вот, – говорит Надежда Елисеева. – Мне и муж говорил: «Не переделывай ты ее, такую точно заберут!».

У мастериц из Сизябска есть и свои любимчики, которых они на продажу не выставляют. Дома уже полные полки таких, отдать рука не поднимается. Но если посчитать, из рук сестер уже целые села глиняных людей вышли, и грустных, и веселых, и празднующих, и работающих.

Анна Потехина

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