В республике проходит акция «Подари мне жизнь!»

С 9 по 15 июля в медицинских организациях Коми пройдет ставшая уже традиционной Всероссийская акция «Подари мне жизнь!», которая должна привлечь внимание общественности к проблеме абортов в стране и объединить усилия медицинских, общественных и религиозных организаций по профилактике и снижению абортов.

В медучреждениях республики пройдут информационные и образовательные мероприятия по профилактике абортов, разъяснению методов контрацепции и формирования здорового образа жизни.

Дни открытых дверей проведет Коми Республиканский перинатальный центр. В отделении охраны репродуктивного здоровья (г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 28) состоится лекция и выставка «Человеческий потенциал России». Там же можно будет получить консультацию. Телефон для справок 8 (8212) 44-11-61.

10 июля в 10.00 на улице перед входом в отделение охраны репродуктивного здоровья Коми республиканского перинатального центра будут организованы встречи специалистов с будущими и молодыми мамами, мастер-класс по изготовлению куколки– пеленашки. Также в программе запуск воздушных шаров с пожеланиями и мечтами и рисунки детей на асфальте разноцветными мелками «Подари мне жизнь!».

11 июля в 15.00 будущие мамы и папы смогут посетить родильные отделения Коми Республиканского перинатального центра. Специалисты учреждения ответят на все интересующие вопросы относительно ведения беременности и родов.

Лина ПЕРОВА

Фото now-chita.ru