Северный широтный ход – подспорье для развития экономики

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с руководством Северной железной дороги. Как сообщает пресс-служба главы Коми, стороны обсудили перспективы строительства Северного широтного хода. О планах по реализации проекта на территории республики руководителя региона проинформировали заместители начальника Северной железной дороги Олег Васютенко и Тимур Шалашнев.

Напомним, в марте этого года в Сосногорске правительство Коми и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы. Документ скрепили подписями глава региона Сергей Гапликов и начальник Северной железной дороги Валерий Танаев. Одним из планируемых на территории республики проектов является строительство железнодорожного Северного широтного хода и развитие подходов к нему. В том числе, новая магистраль позволит соединить Свердловскую и Северную железные дороги по станции Обская.

СШХ реализуется на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии, в рамках которой будет построено более 350 километров железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Завершение строительства запланировано на 2023 год.

Строительство СШХ позволит повысить уровень экономической связанности территории страны, что полностью соответствует одной из ключевых задач, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным в майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 20124 года».

– На протяжении участка СЖД Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги для обеспечения Северного широтного хода потребуется модернизация и строительство как железнодорожной инфраструктуры, так и объектов социального обеспечения, – сообщил зампред правительства Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов.

– Необходимо построить разъезды на однопутных участках, оборудовать современными системами сигнализации и автоблокировки линию Чум – Обская. Мы определили перечень станций, где нужно удлинить приемо-отправочные пути, и участки, требующие усиления земляного полотна. На повестку дня выходят и социальные вопросы по привлечению дополнительного контингента работников с учетом перспектив проекта «Северный широтный ход», – проинформировал заместитель начальника Северной железной дороги по территориальному управлению Тимур Шалашнев.

– Для нас это крайне важно. Ведь это, прежде всего, перспектива трудоустройства для местного населения. Представляете, сколько молодых ребят хотят сегодня получить техническую специальность. Поэтому целесообразно вложить деньги вместе с нами по нашей программе в их обучение. Это даст дополнительный социально-экономический эффект. С точки зрения и обустройства, и жилья, и дальнейших перспектив. Это очень большое подспорье, и правительство республики готово оказать максимальное содействие в решении этих вопросов, – подчеркнул Сергей Гапликов.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, связанные с организацией движения скорого поезда между Сыктывкаром и Усинском, о чем была достигнута договоренность в июне.

Поезд № 54/53 Сыктывкар – Усинск будет отправляться из Сыктывкара ежедневно с 24 сентября в 07.00 и прибывать в Усинск в те же сутки в 17.28. Из Усинска он будет отправляться каждый день, начиная с 25 сентября в 07.10 и прибывать в Сыктывкар в те же сутки в 17.40.

По пути из Сыктывкара поезд будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров в Микуни (08.18-08.51), Ухте (11.44-11.47), Сосногорске (12.02-12.09), Ираёле (13.37-13.40), Печоре (15.10-15.15). По пути из Усинска – в Печоре (09.19-09.28), Ираёле (11.06-11.08), Сосногорске (12.25-12.30), Ухте (12.45-12.50), Микуни (15.57-16.25).

Поезд будет курсировать двумя составами, включающими комфортабельные вагоны и вагон-буфет. Продажа билетов уже началась.

– Запуск движения скорого поезда «Сыктывкар – Усинск» позволит улучшить условия транспортной доступности для жителей северных районов. Существенно сократится время в пути. Правительство региона приветствует и поддерживает новые подходы в работе Северной железной дороги, направленные на повышение качества услуг, удобства пассажиров и безопасности перевозок, – отметил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru