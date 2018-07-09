Первые кандидаты на выборы в Госсовет Коми

В Избирательную комиссию республики начали поступать заявления от партий и самовыдвиженцев об участии в дополнительных выборах в Государственный Совет Коми. На сегодня списки своих кандидатов представили региональные отделения ЛДПР, «Трудовой партии России» и партии «Коммунисты России». Документы также подали три самовыдвиженца.

Напомним, дополнительные выборы в региональный парламент назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Марины Истиховской (по Академическому округу №2), Игоря Терентьева (по Ираельскому округу №10), Натальи Паншиной (по Печорскому округу №8), Виктора Поляхова (по Северному округу №5) и Альмира Бадыкова (по Приполярному округу №9).

В списке ЛДПР – пять кандидатов. Координатор регионального отделения партии Михаил Гобанов будет баллотироваться по Академическому избирательному округу №2 (Сыктывкар). По Северному округу №5 (Воркута) выдвинут Виталий Журавлев, по Печорскому №8 – Виктор Олейник, по Приполярному округу №9 (Усинск и Усть-Цилемский район) – Андрей Никитин, по Ираельскому №10 (Сосногорск и Ижемский район) – Иван Филипченко.

«Трудовая партия России» выдвинула по Академическому округу Игоря Сафонова. Также из одного кандидата состоит и список «Коммунистов России», выдвиженцем от этой партии стал лидер регионального отделения Иван Рубан.

Первым самовыдвиженцем предстоящих дополнительных выборов в республиканский парламент стал директор ООО «Живой дом» Анатолий Мишарин, он собирается баллотироваться по Академическому избирательному округу №2. По Приполярному округу заявился исполнительный директор ООО «ГеоКонтрольСервис» Евгений Бейков. По Ираельскому округу выдвинул свою кандидатуру экс-глава Ижемского района Игорь Норкин.

Период выдвижения кандидатов продлится до 25 июля.

Лина ПЕРОВА