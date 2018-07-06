Узы любви и верности

В Сыктывкаре чествовали образцовые семьи

Одиннадцати семьям с большим стажем совместного проживания вручили медали «За любовь и верность». Церемония, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, который традиционно отмечается в России 8 июля, прошла на Театральной площади в Сыктывкаре. Всего в Коми такими медалями наградят семьдесят семей.

Во всех городах и районах республики прошли или еще состоятся праздничные мероприятия, посвященные дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. В православной традиции они покровительствуют семье и браку. На Руси в день Петра и Февронии люди массово купались, считалось, что реки и крупные водоемы в это время становятся безопасными, ведь русалки и прочая нечисть впадают в глубокую спячку.

Памятные медали «За любовь и верность» вручали парам, прожившим в счастливом браке не менее четверти века, воспитавшим детей достойными членами общества. Эти семьи по праву служат для жителей Коми примером трудолюбия и верности. Вместе с супругами, прожившими душа в душу много лет, на празднике на Театральной были и молодожены. Они участвовали в традиционном свадебном коми обряде. Для зрителей организаторы из министерства труда, занятости и соцзащиты Коми предусмотрели концертно-развлекательную программу «Друг друга храните во все времена». Название выбрали не случайно, ведь открывающим номером программы был сочиненный советским и российским поэтом-песенником Ильей Резником Гимн семьи, где звучит этот посыл.

Во вручении медалей участвовали зампред правительства республики – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова и министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин. Наталья Михальченкова поздравила собравшихся, отметив, что праздник отмечают в России уже одиннадцатый год, и за это время он успел стать одним из символов приоритета государства:

– Президент России Владимир Путин объявил Десятилетие детства, все новые инициативы направлены на то, чтобы жители Сыктывкара и всей республики создавали семьи, любили друг друга, рожали детей в счастье и были уверены в завтрашнем дне. Виват нашим детям, они наше будущее!

Илья Семяшкин поблагодарил всех тех, кто работает в городах и районах региона на благо укрепления семейных ценностей:

– У нас много наград и поощрений для людей, которые хорошо воспитывают детей, живут дружно. Пусть таких образцовых семей у нас будет как можно больше. С праздником, сыктывкарцы и гости столицы!

Сначала награды получали серебряные, жемчужные, лавандовые и кедровые юбиляры. Затем на сцену выходили пары, прошедшие вместе полувековой жизненный путь. Среди тех, кто отметил золотой юбилей совместной жизни, была чета Худяевых. Вячеслав Иванович и Валентина Ивановна воспитали двоих сыновей, отдали много сил для развития и процветания Коми. Вячеслав Худяев – известный политический и общественный деятель республики. После чего наградили отметивших бриллиантовую свадьбу – супругов Николая Михайловича и Нину Васильевну Глебовых. Они воспитали двух дочерей, которые по примеру родителей создали свои крепкие семьи. Последними наградили супругов Авенира Ивановича и Александру Михайловну Низовцевых. Они прожили вместе шестьдесят лет – это один из самых значимых и рекордных свадебных юбилеев – бриллиантовая, или алмазная, свадьба.

Помимо танцевальных и песенных номеров с выступлением творческих коллективов Сыктывкара зрители могли поучаствовать и в показе ромашковой моды. Дело в том, что символом Дня семьи, любви и верности являются эти желтоглазые чудо-цветы – катшасинъяс (в переводе с коми – ромашки). Все желающие, украсив одежду ромашкой, могли стать частью праздничного действа. Кроме того, на событии наградили победителей семейного фотоконкурса по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Ты и я – велосипедная семья!», организованного ГИБДД по Сыктывкару при содействии регионального центра развития соцтехнологий.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА