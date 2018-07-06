Уважаемые жители Республики Коми! 

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник имеет глубокую историю, связанную с почитанием святых Петра и Февронии, чей союз является образцом любви и верности.

Предназначение семьи – быть опорой в жизни каждого человека, залогом гармонии и спокойствия в обществе. В семье закладывается основа нашего будущего. Она связывает и объединяет поколения, сохраняет духовные, национальные и культурные традиции. Семья дает нам силы, согревает наши сердца, дарит уверенность в завтрашнем дне.

Поэтому так важно, чтобы подрастающее поколение осознавало высокое значение таких ценностей, как крепкий брак, взаимопонимание, уважение друг к другу, забота о близких.

В этот светлый день желаю вам здоровья, взаимопонимания, уюта и спокойствия! Пусть каждый дом будет наполнен теплом, любовью и заботой!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми