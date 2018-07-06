Коми налаживает контакты с Бурятией

Глава Коми находится с первым рабочим визитом в Бурятии. Цель поездки – наладить экономические и культурные связи между регионами.

6 июля в правительстве Республики Бурятия состоялась встреча Сергея Гапликова и главы Республики Бурятия Алексея Цыденова. Руководители регионов обсудили перспективы сотрудничества АО «Комиавиатранс» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод», сообщает пресс-служба главы РК.

– Вопрос поставки продукции нашего вертолетного завода в Республику Коми важен, потому что мы выступаем за развитие завода и увеличение дальнейших поставок. Наш завод является флагманом холдинга «Вертолеты России», мы получили высокую оценку Минобороны России. На сегодня нами запущены несколько моделей вертолетов, не имеющих аналогов в мире, а также легкого многоцелевого самолета. Нам есть что показать, рассказать и предложить. Поскольку Республика Коми по своим параметрам очень близка к Бурятии – большая территория, высокая разрозненность и природные условия, наша продукция будет вам полезна, – сказал Алексей Цыденов.

Главы республик обсудили ряд задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в целях прорывного развития страны. В их числе увеличение продолжительности и повышения качества жизни граждан. Чтобы добиться этого, необходима модернизация всей сферы здравоохранения от первичного звена до высокотехнологической помощи. И в этом плане Республике Коми интересен опыт уникального Центра восточной медицины в городе Улан-Удэ, в котором применяются высочайшие компьютерные технологии диагностики и восточные практики.

Сергей Гапликов и Алексей Цыденов коснулись темы развития экологического и природного туризма, отметив уникальный культурный потенциал обеих республик. Байкальский биосферный заповедник сегодня является образцом экологического туризма. На территории Коми также находится один из первых природных объектов России, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – «Девственные леса Коми». Столбы выветривания на плато Маньпупунер, как и озеро Байкал, – одно из семи чудес России.

И Коми, и Бурятия, являясь национальными регионами, стали местом сохранения старообрядческой культуры. Глава Республики Коми пригласил представителей семейств старообрядцев Забайкалья встретиться с жителями Усть-Цильмы, которые на протяжении многих веков бережно хранят традиции и культуру своих предков.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы главы и правительства Республики Бурятия