Президиум Госсовета одобрил концепцию пенсионных новшеств

В четверг члены президиума регионального парламента поддержали концепцию федерального законопроекта «о вопросах назначения и выплаты пенсий».

Открывая заседание, председатель Госсовета Надежда Дорофеева отметила, что внесенный правительством в Госдуму законопроект проходит стадию общественного обсуждения, в рамках которого собираются мнения, в том числе и от регионов. В республике уже организована широкая дискуссия по этому вопросу. Ее инициатором выступила фракция «Единая Россия» в парламенте региона.

– Хочу подчеркнуть, что это не пенсионная реформа как таковая, а изменение ряда параметров пенсионной системы. Цель – не повысить пенсионный возраст, а сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше инфляции. На этом недавно на состоявшемся совещании акцентировал внимание председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Сейчас разрабатывается комплекс мер, направленных на обеспечение занятости населения – граждан предпенсионного возраста, мер по повышению их квалификации, а также качества жизни людей. Это взвешенное решение, основанное на глубоком анализе экономических, демографических и исторических факторов. При этом очень важно, чтобы были учтены мнения и особенности северян, – отметила спикер парламента, предложив поддержать концепцию законопроекта и учесть при его доработке в Госдуме особые условия и специфику Республики Коми.

Против этого выступил лидер фракции КПРФ в Госсовете Олег Михайлов, заявивший, что данные изменения приведут к дестабилизации обстановки в стране, ухудшат положение людей предпенсионного возраста, которые уже потеряли здоровье, но их выход на пенсию отодвигается. Они будут сидеть на шее своих детей, заявил депутат. Более того, по его словам, большая часть граждан просто не доживет до пенсионного возраста.

Ему возразил первый вице-спикер Александр Макаренко:

– Даже если не принимать такой закон, проблема сама по себе не разрешится. Проблема есть, и мы должны ее обсуждать в том или другом виде. Надо посмотреть на весь мир. Они тоже не от хорошей жизни увеличили пенсионный возраст. Либо у нас каждая женщина должна рожать по десять детей. Иного-то выхода нет. Другое дело, что документ надо доработать. А вы призываете на баррикады. Ну и что дальше? Уважаемые коллеги, если мы будем работать, то документ будет таким, который и народ хочет, и правительство примет. Считаю, что необходимо концепцию поддержать и потом внести предложения через наших депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Вице-спикер Владимир Косов напомнил о демографическом аспекте – скоро кормить растущую армию пенсионеров будет попросту некому:

– Конечно, закон непопулярен, но давайте исходить из реальности. Ведь оставить людей без пенсии мы не можем.

Более внимательно отнестись к обсуждаемому документу призвала вице-спикер Валентина Жиделева.

– На севере все женщины имеют возможность выйти на пенсию в 50 лет. В то же время есть списки №1 и №2, которые и так дают работникам право на пять лет выйти раньше на пенсию. Давайте будем очень внимательными, чтобы учесть все особенности северных регионов. И это будет правильнее, чем просто огульно заявлять, что мы закон не поддерживаем. Эта тема обсуждается уже 15 лет. Мы все знали, что рано или поздно законопроект будет. Поддерживая концепцию в целом, мы будем вносить поправки, чтобы не пропустить ни одной категории, четко определим, что сегодня нужно гражданам нашей республики.

Черту под дискуссией подвела Надежда Дорофеева, поставившая вопрос на голосование. Большинством голосов при двух голосах «против» концепция будущего закона была поддержана.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru