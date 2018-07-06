Субсидии на туризм

Муниципалитеты Коми получат субсидии на развитие туризма, сообщает пресс-служба министерства туризма и архивного дела республики.

В соответствии с постановлением правительства региона субсидии получат Сыктывкар, Воркута, Корткеросский, Сосногорский и Прилузский районы. Средства направлены на реализацию муниципальных программ развития туризма.

В 2018 году основными направлениями поддержки муниципалитетов стали изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов с целью продвижения туристского потенциала Коми, разработка и продвижение бренда муниципального образования, а также организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории региона.

Общая сумма софинансирования за счет средств республиканского бюджета составит один миллион 500 тысяч рублей. Больше всего – 965 тысяч рублей – будет предоставлено Воркуте, что связано с приоритетной программой – вопросами развития арктического туризма в регионе.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото БНК