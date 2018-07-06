Работникам «Интаугля» предлагают варианты трудоустройства

В Инте продолжает работу оперативный штаб по урегулированию вопросов, связанных с ликвидацией АО «Интауголь». В течение текущей недели здесь находились представители республиканского минтруда и компании «Воркутауголь», обсуждавшие с работниками возможности трудоустройства. Напомним, всего на ликвидируемом предприятии трудится 1249 человек, из них порядка шестисот шахтеров.

Как сообщил «Республике» официальный представитель штаба Иван Косторнов, на данный момент 35 интинцев подали заявления на трудоустройство. Среди них есть и желающие переехать в Воркуту.

АО «Воркутауголь» готово совместно с правительством Коми запустить программы переобучения и повышения квалификации для сотрудников «Интаугля». Предприятие открыло 150 новых вакансий. Можно трудиться вахтами, а можно перебраться насовсем, так как свободного жилья в муниципалитете хватает. Кроме того, «Воркута-уголь» предлагает интинским шахтерам переезд и за пределы Коми, в Белгородскую область, где расположено одно из подразделений компании – Яковлевский горно-обогатительный комбинат. Здесь имеется более 50 вакансий. Комбинату требуются проходчики, машинисты подземных самоходных машин, машинисты буровых установок, а также электрослесари, электрогазосварщики, монтеры пути, машинисты насосных установок.

Обсуждаются и другие варианты. Шахты в Инте закрывались и раньше, и горняки, которые не нашли работу по профилю, переучивались и устраивались на новое место. Сейчас в связи с ликвидацией «Интаугля» предстоит большая работа по перепрофилированию города и открытию здесь новых производств, благо что недра в Приполярье богатые.

Сейчас в Минэкономразвития России рассматривается заявка республики о придании Инте статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом агентству БНК сообщил замминистра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих. По его словам, федеральный Фонд развития моногородов такую заявку уже одобрил. Получить статус ТОСЭР для Инты планируется до 1 декабря 2018 года. Это позволило бы привлечь инвестиции в экономику города. Работа с потенциальными резидентами уже ведется.

– Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Коми и ООО «Тимано-Печорская газовая компания» по реализации инвестпроекта «Строительство производственного комплекса по добыче и переработке газа на лицензионных месторождениях Интинского района в 2017-2022 годах» с добычей не менее 24 миллиардов кубометров газа в год. В стадии подготовки также соглашение по созданию новых предприятий в сотрудничестве с НПП «Энерготерм-система». Предполагается поэтапный запуск сразу нескольких производств: карбида кальция, ферросплавов, плавленых фосфатов, стройматериалов и минеральных удобрений, – рассказал Алексей Просужих.

Кроме того, в рамках стратегического федерального проекта по Северному широтному ходу в 2019-2022 годах в Инте планируется создание транспортного хаба – это порядка 700 новых рабочих мест.

Ну а пока идет текущая работа: во вторник в ситуационный штаб вновь прибудут представители минтруда и продолжат предлагать высвобождающимся работникам вакансии. По данным ведомства, в органах службы занятости региона – более 12 тысяч вакансий, в том числе 700 вакансий в Инте и более двух тысяч – в Усинске и Воркуте.

Государственная инспекция труда Коми организовала горячую линию для сотрудников АО «Интауголь». По вопросам применения норм трудового законодательства можно звонить по телефонам 8(8212) 31-59-06 и 31-54-85 в рабочее время с понедельника по пятницу.

Лина ПЕРОВА

Фото Валентина ТИМЧЕНКО