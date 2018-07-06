Попрощались с аlma mater

Выпускникам Усинского филиала УГТУ и Усинского политехнического техникума в торжественной обстановке вручили дипломы о высшем и среднем профобразовании.

Разделить радость знаменательного события, поздравить недавних студентов с началом нового жизненного этапа пришли преподаватели вуза и техникума, родители, друзья и знакомые виновников торжества и, конечно же, социальные партнеры – надежные друзья учебных заведений, помогающие решать образовательные задачи, укреплять материально-техническую базу и расширять спектр образовательных возможностей.

От имени генерального директора «РН – Северная нефть» Владимира Шульги и коллектива «РН – Северная нефть» выпускников и преподавателей приветствовал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Сергей Кривоножкин:

– Наступил тот день, когда каждый дипломированный выпускник поднимается на следующую ступень, вступает во взрослую жизнь с новыми, еще более сложными задачами. Сегодня одновременно радостный и грустный день. Ведь расставаться с однокурсниками и педагогами, с учебным заведением, давшим билет в будущее, очень непросто и волнительно. Поздравляю вас с получением документа о профессиональном образовании. Пусть этот диплом станет гарантией успеха, а путь от учебного заведения до желанного рабочего места будет коротким и быстрым. Ну а тем, кто решил продолжить обучение, – в добрый путь. Покоряйте новые вершины.

Вручая дипломы выпускникам, Сергей Кривоножкин пожелал ребятам успехов на выбранном поприще и достижения поставленных целей.

С основами профессии многие студенты познакомились благодаря дружбе учебных заведений и «РН – Северная нефть» – ежегодно на предприятии проходят производственную и преддипломную практику десятки студентов. Юноши и девушки узнают особенности организации производственного процесса и тонкости выбранной профессии, получают первые навыки по специальности, применяя теорию на практике.

Как раз в эти дни на объектах «РН – Северная нефть», в том числе на нефтяных месторождениях, проходят производственную практику порядка двадцати студентов УГТУ, Усинского филиала университета и других учебных заведений, не так давно завершилась трудовая смена у студентов политехнического техникума.

Благодаря практике на предприятии многие ребята определились с желаемым местом работы и надеются в будущем пополнить ряды нефтяников «Роснефти».

«РН – Северная нефть» является стратегическим партнером УГТУ и его Усинского филиала, а также Усинского политехнического техникума в вопросах организации профессионального образования.

Предприятие оказывает учебным заведениям помощь в укреплении материально-технической и учебно-лабораторной базы.

Специалисты Общества участвуют в обучении и аттестации студентов, являются научными руководителями выпускников.

Благодаря системному взаимодействию с учебными заведениями коллектив Общества пополняется молодыми специалистами и рабочими, обладающими необходимым набором профессиональных компетенций, практическими знаниями и прикладными навыками.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»