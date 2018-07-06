Детские базы отдыха модернизируют

В Коми планируется разработать проект модернизации детских оздоровительных лагерей. Чтобы оценить масштаб работ, по поручению главы региона Сергея Гапликова летние детские оздоровительные базы проинспектировали руководители ответственных министерств республики.

Оценка инфраструктуры лагерей необходима для разработки приоритетного проекта по модернизации баз отдыха детей, который будет включен в план Десятилетия детства, объявленного российским президентом. По поручению председателя правительства страны Дмитрия Медведева провести эту работу необходимо до 15 августа.

С целью изучения ситуации в детских лагерях «Гренада», «Орленок», «Мечта» и «Чайка» побывали зампред правительства – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова, министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин, министр здравоохранения Дмитрий Березин и директор Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Александр Просужих. Они осмотрели корпуса для проживания детей, библиотеки и клубы, дома творчества, кружковые комнаты, кинозал, медблоки, столовые, спортивные залы и т.д.

Лагерь «Гренада» введен в эксплуатацию в 1979 году, «Мечта» – в 1965-м, «Орленок» – в 1970 году, «Чайка» – в 1983-м. На данный момент в «Мечте» сделан капитальный ремонт столовой: проведена внутренняя отделка стен, положены новая плитка и линолеум. В зданиях спальных корпусов №№ 7 и 8 и дома творчества отремонтировали кровлю.

В «Чайке» капитально отремонтированы помещения корпусов №№ 2 и 4: стены обработаны антисептиком и обшиты влагостойким гипсокартоном. Обновлены здания душевых, сделан ремонт дверных блоков входной группы, в спальных корпусах №№ 3 и 5 произведен косметический ремонт.

В лагере «Гренада» отремонтированы крыши в зданиях столовой и спальных корпусов №№ 4, 6 и 7, проведены ремонтные работы в здании для очистки воды, косметический ремонт помещений сделан в столовой и спальных корпусах №№ 3, 5 и 6.

Представители правительства республики ознакомились также с досугово-спортивными зонами. В «Гренаде» в этом году оборудовали веревочный парк и закупили лазертаг. В «Мечте» обустроили «Нинзя-парк». В «Орленке» появились мини-гольф и большие шахматы. В «Чайке» установили тренажерный комплекс.

Наталья Михальченкова отметила, что по итогам поездки будет разработан план действий по улучшению условий отдыха и развития детей в лагерях республики. Она подчеркнула также, что лагеря должны взаимодействовать между собой, создавая некий кластер. Кроме того, особое внимание вице-премьер обратила на работу вожатых и на реализацию образовательных программ, которые они используют.

Галина ГАЕВА

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