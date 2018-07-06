Стимулы для драйверов

Чем помочь малому и среднему бизнесу, чтобы он стал ускорителем развития экономики региона

Общественная приемная главы Коми инициировала широкое обсуждение «апрельских поручений» руководителя региона, сформированных на основе его отчетного доклада перед Госсоветом республики. Очередная дискуссия состоялась в минувшую среду и была посвящена малому и среднему предпринимательству, которое, как заявил Сергей Гапликов, может и должно стать драйвером экономического развития республики. Но пока малый и средний бизнес сам нуждается в государственной поддержке. Вопрос, достаточно ли таких мер и насколько они эффективны, и стал главной темой дискуссии.

Поддержка со всех сторон

Встреча началась с показа видеоролика с выдержками из доклада главы: в прошлом году на развитие малого и среднего предпринимательства республика направила 220 миллионов рублей, кроме того, этому сегменту бизнеса было выдано кредитов на общую сумму 13 миллиардов рублей. Но при этом доля малого и среднего бизнеса в регионе – всего 13 процентов. Для повышения доступности финансовых ресурсов создан Гарантийный фонд Республики Коми, его уставный капитал был существенно увеличен.

– Мы продолжаем поиск и внедрение лучших практик поддержки предпринимательской инициативы, чтобы в эту сферу приходило гораздо больше образованных, креативно мыслящих, инициативных людей, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Какие именно виды господдержки для малого и среднего бизнеса действуют в республике, присутствовавшим рассказала представитель министерства экономики Марина Трошева.

Во-первых, это ежегодная докапитализация Гарантийного фонда для более широкого привлечения предпринимателей, использование современных инструментов и видов гарантийной поддержки. Во-вторых, программы льготного кредитования, в-третьих, льготный лизинг. Кроме того, для впервые созданных ИП в Коми установлена нулевая налоговая ставка по 61 виду деятельности в течение двух первых налоговых периодов. Согласно еще одному республиканскому закону с 15 до 10 процентов снижена ставка для тех, кто пользуется упрощенной системой налогообложения. В этом году принят закон, который освобождает предпринимателей от уплаты налога на движимое имущество не старше трех лет.

На этом льготы не заканчиваются, есть еще гранты и субсидии.

– По линии министерства экономики в 2018 году субсидируются муниципальные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в малопрофильных муниципальных образованиях. Людям субсидируют часть лизинговых платежей и проценты по кредитам. Кроме того, адресная финансовая поддержка оказывается в рамках «Народного бюджета». По линии министерства труда, занятости и социальной защиты планируется оказать поддержку безработным гражданам в форме гранта на открытие собственного дела. По линии министерства образования поддерживаются частные дошкольные образовательные организации, по линии минкультуры субсидируются расходы на реконструкцию туристской инфраструктуры, по линии минсельхоза предусмотрена грантовая поддержка начинающим фермерам. Минпром субсидирует комиссионные расходы в сфере лесной промышленности, текстильного и швейного производства. А также прямая финансовая поддержка оказывается в рамках муниципальных программ за счет средств местных бюджетов, – перечислила всевозможные меры поддержки представитель минэкономики.

Помимо этого, предприниматели могут взять в аренду на льготных условиях помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.

После всего сказанного модератор встречи, руководитель республиканского центра поддержки предпринимательства «Шондi» Инна Палькевич обратилась к приглашенным на мероприятие бизнесменам с вопросом, достаточно ли этих мер поддержки, и получила единодушный ответ: вполне достаточно.

Индивидуальный предприниматель Инна Макатрова рассказала, что на открытие дела республиканский минтруд выделил ей 58 тысяч рублей. Но куда более существенным вложением стал выигранный грант в 300 тысяч рублей. На эти деньги начинающий ИП создала швейное производство, закупила оборудование. Предприниматель тесно сотрудничает со службой занятости, привлекая работников сильного пола, ведь на ее предприятии шьют тяжелые вещи – тенты и палатки для строительных организаций.

Руководитель ООО «КИМ» Иван Корепин создал собственное мебельное производство. Сначала, работая на другого предпринимателя, полностью освоил все тонкости изготовления мебели, затем написал бизнес-проект, участвовал в грантовом конкурсе и выиграл. На средства гранта докупил оборудование, приобрел более профессиональный инструмент. А площади под производство начинающему мебельщику предоставил бизнес-инкубатор.

Сельский бизнес городскому – рознь

Принимающий участие в дискуссии председатель бюджетного комитета Госсовета Степан Чураков предложил не мерить всех одной меркой – открыть бизнес в городе гораздо проще, чем на селе, где сложнее найти работу и меньше потребителей. И надо молиться на тех людей, которые там открывают собственное дело.

В свою очередь и городских предпринимателей следует разделить на производственников и занятых в сфере услуг. По мнению парламентария, помогать надо в первую очередь производственникам, расширять для них перечень форм поддержки.

Далее речь пошла исключительно о сельском малом бизнесе, причем о такой его форме, как сельхозкооперативы. Как напомнила присутствовавшим Ирина Палькевич, «апрельскими поручениями» главы министерству сельского хозяйства дано задание расширить перечень мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов. Сегодня таких объединений немного, 17 на всю республику. И это несмотря на достаточно привлекательные льготы и преференции, которые могут получить крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, создав кооператив. За три последних года минсельхоз поддержал десять проектов сельских кооператоров, общая сумма грантовой поддержки составила чуть более 11 миллионов рублей.

Однако крестьяне не особо стремятся объединяться, и на то есть своя логика. По словам замначальника отдела малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями минсельхоза Елены Кузнецовой, сельчане хотят развивать свой бизнес и ни с кем его не делить. Но это возможно до определенного момента, а затем возникают проблемы, например, с переработкой и сбытом продукции. В одиночку их уже не решить.

Как происходит объединение на практике, рассказали заместитель главы администрации Усть-Куломского района Елена Стяжкина и местный фермер Сергей Тимушев, общение с которыми происходило по скайпу.

О том, что надо создать кооператив, Сергей Тимушев задумался, когда стал испытывать недостаток продукции. Он занимался разведением крупного рогатого скота, обеспечивая мясом бюджетные учреждения района. В какой-то момент мяса стало не хватать, и фермер был вынужден закупать его в соседних районах и даже за пределами республики. В то же время два местных СПК и некоторые фермерские хозяйства испытывали трудности с реализацией выбракованного мяса и молодняка крупного рогатого скота. Тогда Сергей Тимушев и предложил им объединиться в кооператив.

– Сейчас кооператив выкупает скот в живом виде у всех членов кооператива и населения, забивает на своем убойном пункте и реализует продукцию в торговую сеть и на ярмарках, а также практически полностью обеспечивает наши бюджетные учреждения охлажденной говядиной. Если в 2012 году доход от производственной деятельности составлял 3,6 миллиона рублей, то за прошлый год увеличился практически в четыре раза – почти 14 миллионов рублей. Господдержка кооператива в 2012 году составила 258 тысяч рублей, в 2016 – 760 тысяч, – привела статистику Елена Стяжкина.

Сергей Тимушев добавил, что на выигранный в 2015 году грант в 560 тысяч рублей кооператив закупил скотовозку и холодильник, что позволило увеличить объемы закупа мяса, появилась возможность доставки животных на убойный пункт.

В бизнесмены – за ручку

Еще одна особенность сельского бизнеса в том, что он тяжел на подъем. Муниципальным властям зачастую самим приходится выискивать потенциальных предпринимателей и, что называется, за ручку вести в нужные инстанции, готовить документы. Об этом рассказала заместитель руководителя администрации Сыктывдинского района Наталья Долингер.

Свою чиновничью деятельность она начинала в администрации сельского поселения Зеленец, и ее руководитель Олег Лажанев требовал от своей подчиненной разработать муниципальную программу по развитию предпринимательства.

– Я не понимала, зачем это. Зачем им помогать, они же и так зарабатывают. Вот такой была логика. Но постепенно у меня появилось понимание, для чего это нужно, и Зеленец стал первым и единственным на тот момент в республике поселением, где разработали программу развития малого предпринимательства. Мы получили пусть небольшое, но софинансирование из федерального бюджета. Благодаря этой работе у нас появились «Зеленецкие Альпы», услуги парикмахерской, пошива одежды и ремонта обуви, автомойка. Уже на протяжении шести лет я пытаюсь вложить в головы глав сельских поселений, что нужно нашим предпринимателям помогать, иначе ничего не будет. Задача главы поселения – сопроводить этого предпринимателя, довести до нужной инстанции. Однако не все понимают эту стратегию, – отметила Наталья Долингер.

По ее словам, в районе востребованы все формы поддержки: финансовая, имущественная, кадровая, информационная и консультационная. Но главный упор власти Сыктывдина делают на тематических встречах с предпринимателями с выездом на места.

– Мы понимаем, что граждане, у которых теплится какая-то идея, не дойдут до нас. Поэтому практикуем выездные встречи на территории сельских поселений. Наша задача – информационно насытить людей, ответить на вопросы предпринимательского сообщества, узнать, какие проблемы в их отраслях существуют, – отметила выступавшая.

Особо Наталья Долингер остановилась на финансовой поддержке малому бизнесу, которая оказывается в Сыктывдинском районе с 2012 года. С учетом привлекаемых средств из федерального и республиканского бюджетов, за 2015-2017 годы районные власти смогли таким образом поддержать 32 предпринимателя. В 2016 году эта поддержка составила 15 миллионов, в 2017-м – 7,4 миллиона, а вот в 2018-м всего 300 тысяч.

– Городской предприниматель и сельский – это небо и земля. В Зеленце мне нужно было пригласить будущих предпринимателей в администрацию, все подробно разжевать, собрать за них документы, подготовить заявку. Поэтому на вопрос, почему сельский бизнесмен не берет эти кредиты, ответ прост: он к этому не готов. Наш предприниматель сегодня рассуждает так: «Я лучше подкоплю и куплю». Поначалу субсидия на техническое обновление, которую мы имели возможность предоставлять (50 процентов господдержка, 50 процентов – средства предпринимателя), не пользовалась спросом. С 2016 года мы людей за руку водили в администрацию и уговаривали подать эту заявку, объясняли, что это действительно работает. А потом выстроилась очередь из желающих, но система изменилась, у нас больше нет возможности предоставлять субсидию всем желающим, – посетовала Наталья Долингер.

Забыли о среднем бизнесе

Под занавес встречи, когда, казалось бы, все уже высказались, слово взяла директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова. То, что она сказала, стало для всех большой неожиданностью.

– Сегодня вы говорите о малом и среднем бизнесе, но реально поддерживаете исключительно малый бизнес. Среднего бизнеса у нас в республике практически нет, и его вообще не стимулируют. И даже, наоборот, квота, прописанная в 44-м федеральном законе, о том, чтобы 15 процентов госзакупок отдавалось малым предприятиям, побуждает средние предприятия сокращать людей и становиться малым бизнесом. Расти до среднего бизнеса не выгодно. У нас создать среднее предприятие практически невозможно, нужны крупные инвестиции. Развиваться и становиться средним малый бизнес сейчас не заинтересован. Это больше налогов и обязательств, и никакой поддержки. Поэтому, когда вы говорите о поддержке малого и среднего предпринимательства, давайте перестанем лукавить – никто средний бизнес не поддерживает, ровно наоборот. Пока мы не перестроимся, не начнем поддерживать и средний бизнес тоже, ничего с места не сдвинется. Прошу на это обратить внимание, – обратилась к собравшимся директор типографии.

Инна Палькевич призналась, что впервые о таком слышит, но это только раззадорило Анну Чуракову:

– Вот я директор Коми республиканской типографии – это средний бизнес. Вы нас не стимулируете, наоборот, заставляете задуматься над тем, чтобы мы сократили несколько десятков человек, перешли на другую систему налогообложения и стали меньше платить в казну для того, чтобы можно было пользоваться мерами поддержки, участвовать в торгах и так далее. 15 процентов квоты никто не отменял и не отменит. Это лукавство очень серьезно мешает развитию. Вы не стимулируете малый бизнес развиваться до среднего, вы стимулируете все время находиться на этой игле кредитов и льгот. Как только ты перешел порог и стал средним – все, до свидания. Рассказы о том, что надо кооперироваться, укрупняться – вообще не играют. Я не говорю, что надо отменять поддержку для малого бизнеса, но надо менять систему, – заключила предприниматель.

Подводя итоги дискуссии, Инна Палькевич заверила, что все высказанные предложения будут направлены в правительство Коми.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Республиканской общественной приемной главы Коми