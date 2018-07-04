Ямальский газ Коми не минует

В республике ожидается строительство новых газотранспортных мощностей. Такой вывод сделала журналист «Республики» из выступлений председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера на годовом собрании акционеров и пресс-конференции, прошедших 29 июня в Санкт-Петербурге.

Освоение газовых месторождений Ямала относится к важнейшим проектам стратегии развития Арктической зоны России, и, как отметил в беседе с журналистами Алексей Миллер, для «Газпрома» крупнейшим центром добычи в России сейчас становится именно Ямальский. Самое богатое из 32 месторождений на этой территории – Бованенковское с запасами в 4,9 триллиона кубометров газа. За пять лет добыто 270 миллиардов кубометров, а самый оптимальный путь доставки добываемого здесь голубого топлива в европейскую часть России и страны Европы пролегает через Республику Коми.

– В 2017 году исполнилось пять лет с ввода в строй Бованенковского месторождения, оно имеет ключевое значение для освоения ресурсов Ямала. Добычу на этом месторождении мы наращиваем каждый год. В 2017 году увеличение составило 15,3 миллиарда кубометров, пиковая производительность достигла 264 миллионов кубометров в сутки, – рассказал Алексей Миллер. – Мы построили самые современные в мире газопроводы с рабочим давлением 120 атмосфер: «Бованенково – Ухта», «Бованенково – Ухта-2», а также «Ухта – Торжок». В 2017 году строились компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково – Ухта-2». В этом году в эксплуатацию введут цеха общей мощностью 371 МВт. В 2018 году завершат сооружение линейной части газопровода «Ухта – Торжок-2».

Наращивание добычи на Бованенковском месторождении естественным образом диктует появление новых газовых магистралей, проходящих через республику, а значит – появление новых рабочих мест для жителей Коми (в том числе на той части газопровода, которая проходит по территории ЯНАО, там и сейчас работают в основном жители нашей республики). Реализация крупного инвестиционного проекта послужит и пополнению бюджета региона налогами.

По неофициальной информации, в недалеком будущем можно ожидать начала строительства третьей нитки «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок». На прошедшей в Санкт-Петербурге пресс-конференции председатель правления компании об этом ничего говорить не стал. Возможно, потому что сейчас актуальнее вопросы со строительством других газотранспортных магистралей, в том числе «Северного потока – 2», предназначенного для поставок российского газа за рубеж. Но то, что и третья, и четвертая магистраль от Бованенковского месторождения могут появиться уже в ближайшие годы, он упоминал в 2013 году в интервью телеканалу «Россия-24». Ориентировочные сроки указаны и в схеме территориального планирования Российской Федерации в части трубопроводного транспорта, утвержденной в 2015 году. Судя по этому документу, строительство третьей нитки «Бованенково – Ухта» со среднегодовым объемом транспортировки газа в 60 миллиардов кубометров могло начаться еще в прошлом году, крайний плановый срок – 2019 год, сроки ввода в эксплуатацию – с декабря 2021 по декабрь 2023 года. И, по данным «Республики», подготовка к реализации этого проекта уже идет. Более того, если ориентироваться на тот же федеральный документ, в 2021-2023 годах может начаться строительство четвертой нитки, в 2025-2027 – пятой, а в 2029-2030 годах – шестой.

О перспективах наращивания производственных мощностей косвенно свидетельствуют и кадровые планы газовиков. По словам Алексея Миллера, в ближайшие десять лет «Газпром» рассчитывает принять на работу в свои подразделения в разных регионах 300 тысяч молодых специалистов, из них сто тысяч – с высшим образованием. Максимально высокие шансы на трудоустройство имеют выпускники 12 опорных вузов компании, в число которых входит и Ухтинский государственный технический университет.

– В первую очередь нами востребованы специалисты инже-нерно-технического профиля для нефтегазового комплекса, во-вторых – специалисты в сфере экономики, на третьем месте – в строительстве, на четвертом – в информационных технологиях, на пятом – в прикладной геологии, – пояснил Алексей Миллер. – У выпускников наших опорных вузов по этим специальностям, как правило, самая высокая стартовая зарплата.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gazprom.ru