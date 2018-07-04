Ямальский газ Коми не минует

Автор: Редактор 04.07.2018

В республике ожидается строительство новых газотранспортных мощностей. Такой вывод сделала журналист «Республики» из выступлений председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера на годовом собрании акционеров и пресс-конференции, прошедших 29 июня в Санкт-Петербурге.

Освоение газовых месторождений Ямала относится к важнейшим проектам стратегии развития Арктической зоны России, и, как отметил в беседе с журналистами Алексей Миллер, для «Газпрома» крупнейшим центром добычи в России сейчас становится именно Ямальский. Самое богатое из 32 месторождений на этой территории – Бованенковское с запасами в 4,9 триллиона кубометров газа. За пять лет добыто 270 миллиардов кубометров, а самый оптимальный путь доставки добываемого здесь голубого топлива в европейскую часть России и страны Европы пролегает через Республику Коми.

– В 2017 году исполнилось пять лет с ввода в строй Бованенковского месторождения, оно имеет ключевое значение для освоения ресурсов Ямала. Добычу на этом месторождении мы наращиваем каждый год. В 2017 году увеличение составило 15,3 миллиарда кубометров, пиковая производительность достигла 264 миллионов кубометров в сутки, – рассказал Алексей Миллер. – Мы построили самые современные в мире газопроводы с рабочим давлением 120 атмосфер: «Бованенково – Ухта», «Бованенково – Ухта-2», а также «Ухта – Торжок». В 2017 году строились компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково – Ухта-2». В этом году в эксплуатацию введут цеха общей мощностью 371 МВт. В 2018 году завершат сооружение линейной части газопровода «Ухта – Торжок-2».

Наращивание добычи на Бованенковском месторождении естественным образом диктует появление новых газовых магистралей, проходящих через республику, а значит – появление новых рабочих мест для жителей Коми (в том числе на той части газопровода, которая проходит по территории ЯНАО, там и сейчас работают в основном жители нашей республики). Реализация крупного инвестиционного проекта послужит и пополнению бюджета региона налогами.

По неофициальной информации, в недалеком будущем можно ожидать начала строительства третьей нитки «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок». На прошедшей в Санкт-Петербурге пресс-конференции председатель правления компании об этом ничего говорить не стал. Возможно, потому что сейчас актуальнее вопросы со строительством других газотранспортных магистралей, в том числе «Северного потока – 2», предназначенного для поставок российского газа за рубеж. Но то, что и третья, и четвертая магистраль от Бованенковского месторождения могут появиться уже в ближайшие годы, он упоминал в 2013 году в интервью телеканалу «Россия-24». Ориентировочные сроки указаны и в схеме территориального планирования Российской Федерации в части трубопроводного транспорта, утвержденной в 2015 году. Судя по этому документу, строительство третьей нитки «Бованенково – Ухта» со среднегодовым объемом транспортировки газа в 60 миллиардов кубометров могло начаться еще в прошлом году, крайний плановый срок – 2019 год, сроки ввода в эксплуатацию – с декабря 2021 по декабрь 2023 года. И, по данным «Республики», подготовка к реализации этого проекта уже идет. Более того, если ориентироваться на тот же федеральный документ, в 2021-2023 годах может начаться строительство четвертой нитки, в 2025-2027 – пятой, а в 2029-2030 годах – шестой.

О перспективах наращивания производственных мощностей косвенно свидетельствуют и кадровые планы газовиков. По словам Алексея Миллера, в ближайшие десять лет «Газпром» рассчитывает принять на работу в свои подразделения в разных регионах 300 тысяч молодых специалистов, из них сто тысяч – с высшим образованием. Максимально высокие шансы на трудоустройство имеют выпускники 12 опорных вузов компании, в число которых входит и Ухтинский государственный технический университет.

– В первую очередь нами востребованы специалисты инже-нерно-технического профиля для нефтегазового комплекса, во-вторых – специалисты в сфере экономики, на третьем месте – в строительстве, на четвертом – в информационных технологиях, на пятом – в прикладной геологии, – пояснил Алексей Миллер. – У выпускников наших опорных вузов по этим специальностям, как правило, самая высокая стартовая зарплата.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gazprom.ru

Оставьте первый комментарий для "Ямальский газ Коми не минует"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.