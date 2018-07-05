Антон Силуанов: «Задача пенсионной реформы в том, чтобы обеспечить достойную пенсию»

Главной целью изменения пенсионного законодательства, которую преследует российское правительство ― это обеспечение достойных пенсий. Об этом заявил первый вице-премьер ― министр финансов Антон Силуанов.

— Нельзя говорить о том, что мы просто хотим, чтобы наши граждане больше работали​​​. Все это делается для того, чтобы иметь достойную пенсию. Это основная задача правительства. Основная задача ― повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее, ― сказал он, выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Силуанов напомнил, что в следующем году пенсии будут увеличены в среднем на тысячу рублей и достигнут 15 414 рублей. Размер пенсии в 2024 году, по его словам, будет составлять примерно 20 тысяч рублей. Глава Минфина отметил, что без проведения пенсионной реформы, правительство сможет лишь индексировать пенсии на уровень инфляции.

Министр финансов добавил, что после проведения пенсионной реформы средняя продолжительность активного долголетия пенсионера составит около 22 лет ― как и в настоящее время. Таким образом, вместе с пенсионным возрастом вырастет и продолжительность жизни. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 ― для женщин. Реформа будет проводиться поэтапно с 2019 года.