Аэропорт Ухты сможет принимать «Боинги» и «Суперджеты»

2 июля глава Коми Сергей Гапликов находился с рабочей поездкой в Сосногорском районе и Ухте, где посетил ряд строящихся и реконструируемых объектов в рамках контроля над реализацией майского указа президента России и «апрельских поручений», сформированных на основе отчетного доклада руководителя республики по развитию региона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в Ухте Сергей Гапликов осмотрел ход работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. Ее планируется завершить к 15 июля, а к концу года – ремонт аэровокзала.

Напомним, реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов – одна из приоритетных задач, обозначенных в майском указе президента России Владимира Путина. В рамках «апрельских поручений» Сергей Гапликов также поставил задачу перед региональным правительством проработать с федеральными ведомствами вопрос о включении аэропортов Коми в государственную программу России «Развитие транспортной системы».

Средства на ремонт ухтинского аэропорта в размере 500 миллионов рублей в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Коми выделило ПАО «Газпром».

– Запланирован капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы длиной 2 650 метров. Осталось отремонтировать около 500 метров. Следующий этап – это перрон и здание аэровокзала. Завершена обшивка вентилируемого фасада в части утепления на 98 процентов. Далее будет обшивка декоративной панелью, – сообщил замдиректора аэропорта Ухта Роман Карнатов.

После реконструкции аэропорт Ухты сможет принимать воздушные суда с низкорасположенными двигателями, которые составляют основной парк авиакомпаний.

Далее глава Коми посетил Ухтинскую городскую больницу №1. В 2018 году за счет средств ПАО «Газпром» здесь капитально отремонтируют несколько отделений: лор-отделение, отделение функциональной диагностики инфекционного корпуса, операционного блока отделения травматологии, онкологического отделения. Кроме того, будут полностью заменены окна и произведен ремонт трех лифтов. Суммарно на эти цели выделено 112,3 миллиона рублей.

Ремонт объектов социальной инфраструктуры Ухты будет осуществляться согласно договоренностям главы Коми Сергея Гапликова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, подписавших весной этого года дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией в рамках реализации проекта «Система магистральных газопроводов «Ухта – Торжок» 2 нитка (Ямал)».

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru