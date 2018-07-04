Сергей Емельянов стал председателем

Самый молодой в России министр – возглавляющий отрасль культуры Сергей Емельянов избран председателем Совета министров культуры по Северо-Западному федеральному округу.

В последние дни июня в Костроме прошло XXVII заседание координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации. В ходе пленарного заседания координационного совета Сергей Емельянов избран председателем Совета министров культуры по Северо-Западному федеральному округу, также он вошел в состав президиума совета по культуре при Министерстве культуры России.

В рамках деловой программы координационного совета участники обсудили ряд ключевых вопросов развития культуры и туризма страны. В частности, реализацию национального проекта в культуре, перспективы развития художественного образования и музейного дела в Российской Федерации, уровень подготовки детей в детских музыкальных школах, применение интерактивных технологий в детских школах искусств, задачи по организации и проведению в 2019 году Года театра.

Участники заседания посетили открытие выставки детского рисунка «Душа России», организованной министерством культуры страны, на которой были представлены 60 лучших детских работ. В их числе рисунок юной художницы из Коми Анны Габовой «Зимняя рыбалка».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА