Законопроект требует доработки

Общественная палата Российской Федерации выступила с предложением к палатам субъектов провести в своем регионе обсуждение по готовящимся изменениям в пенсионной системе. В Общественной палате Республики Коми такое заседание состоялось в начале недели. Его участники обсудили целесообразность данных поправок, насколько они необходимы и почему.

На встрече присутствовали члены Общественной палаты, представители профсоюзных организаций, Союза ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, национальных культурных автономий, а также органов власти, в том числе министерств здравоохранения, экономики, труда, занятости и социальной защиты, а также регионального отделения Пенсионного фонда России.

Зампред палаты Галина Лапшина сообщила, что она уже была на мероприятиях различного уровня, где поднимался данный вопрос. В том числе на расширенном заседании фракции партии «Единая Россия». Она рассказала, к чему пришли участники на этих встречах:

– Данные изменения – это необходимость. Если поправки примут сейчас, то есть возможность помочь нынешним пенсионерам. Как мы знаем, планируется увеличение пенсии на одну тысячу рублей в месяц. А если позже, то придется думать, как сохранить пенсии и льготы хотя бы на нынешнем уровне.

Напомним, законопроектом, одобренным правительством страны, предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин (за исключением некоторых категорий граждан). Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Представитель отделения Пенсионного фонда Ирина Евчин проинформировала, что изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года, и происходить это будет постепенно.

В ходе дискуссии участники заседания пришли к выводу, что в Коми, как и в ряде других северных регионов, своя специфика и особенности. Они касаются как продолжительности жизни, так и условий труда. Поэтому, если законопроект все же будет принят, их необходимо учесть. Все поступившие предложения Общественная палата региона направит в Госсовет Коми, депутатам Госдумы от республики и в Общественную палату страны.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Общественной палаты Коми