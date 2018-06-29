В Чит пришел газ

В местечке Чит Сыктывкара введен в эксплуатацию газопровод. Работы по присоединению к газораспределительным сетям выполнены в рамках договора между министерством республики имущественных и земельных отношений и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», сообщает пресс-служба главы Коми.

Владельцы частных домовладений, расположенных в столичном местечке Чит, получили возможность подключения к сети газораспределения.

Проектная документация разработана за счет средств граждан и безвозмездно передана в республиканскую собственность, а само строительство осуществлено за счет бюджета региона в рамках госпрограммы «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

Заказчиком строительства являлось государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика Республики Коми», подрядчиком – ООО «Устюггазсервис». Стоимость строительства составила 20,6 миллиона рублей.

Также министерство имущественных и земельных отношений направило заявку на осуществление врезки и пуск газа на объекте «Распределительный газопровод в районе улиц 1-12, 17 линии, Михайловская, Алешинская, Новозатонская, Радужная в сыктывкарском поселке Краснозатонский (четвертая очередь)».

Лина ПЕРОВА

Фото mosoblgaz.ru