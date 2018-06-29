В Койгородском районе прошли общественные слушания о создании на этой территории национального парка.

Жители муниципалитета одобрили материалы комплексного экологического обследования участков, обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения – нацпарка «Койгородский».

Как напомнил директор фонда «Серебряная тайга» Юрий Паутов, идея создания нацпарка принадлежит этой организации, а изучать эту территорию Институт биологии КНЦ УрО РАН начал еще с 1996 года.

Как указано в материалах ученых, койгородский массив уникален и не имеет аналогов в Европе. Это последний сохранившийся до наших дней крупный лесной массив южной тайги. Кстати, ООПТ затронет территории двух муниципалитетов – Койгородского района на площади 41 960 га и Прилузского на площади 14 662 га.

Нацпарк «Койгородский» станет привлекательной площадкой для туристов. Фонд «Серебряная тайга» уже определил категории целевых туристических групп. Прежде всего это специалисты в области лесоуправления, а также лихенологи, бриологии, микологи, энтомологи, орнитологи. В этой группе отдельно выделены специалисты из Финляндии, Швеции, Норвегии, Латвии и Эстонии – стран, которые находятся в схожей природно-климатической зоне, но утратили свою первозданность и естественное биологическое разнообразие.

Значимым направлением рекреации является отдых (охота и рыбалка) местных жителей. Интересными эти удаленные от цивилизации места могут стать и для туристов-экстремалов.

На 2019 год запланирована экологическая экспертиза территории, а в 2020-м – создание национального парка. Свое выступление руководитель фонда «Серебряная тайга» закончил призывом: «Сохраним нетронутый девственный лес для будущих поколений».

Галина ВЛАДИС

Фото bulawka.ru