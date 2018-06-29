Воркутинцы обсуждают идею местного Арбата

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев на своей странице в «ВКонтакте» организовал голосование, где каждый может высказаться за или против идеи перекрывать на субботу и воскресенье улицу Ленина на участке от площади Мира до Юбилейной. Свое мнение выразили более трех тысяч горожан, большинство высказалось за пешеходную зону, сообщает интернет-издание «Моя Воркута».

В прошлом году идею Воркутинского Арбата не поддержали из-за проблем с логистикой и дороговизны проекта. А недавно на одном из заседаний по благоустройству прозвучало предложение перекрыть на выходные улицу Ленина, учитывая, что там гуляет много людей именно в субботу и воскресенье. Поскольку этот вариант ранее не обсуждался, мэр Воркуты решил провести такой опрос.

Участники опроса условно разделились на тех, кто много гуляет, и тех, кто предпочитает ездить на машине.

«В Инте тоже в свое время закрыли проезжую улицу Горького, и появился Интинский Арбат, от такого изменения стало лучше и городу, и горожанам, – высказалась воркутинка Ирина. – Думаю, нашему городу такой эксперимент не помешает, тем более много других объездных дорог».

«Улица Ленина изначально была построена как центральная. И для чего перекрывать ее часть? Это уже смахивает на дискриминацию автомобилистов», – оппонировала другая участница обсуждения.

В свое время существовал проект, по которому старую часть улицы Ленина хотели превратить в пешеходную. Красивые фонари, лавочки, плитка, клумбы должны были превратить ее в идеальную прогулочную зону. Некоторые воркутинцы посчитали, что сейчас без дополнительных атрибутов перекрывать движение не имеет смысла.

«У нас там что, такой большой поток гуляющих на выходных? Смысл ходить по дороге, если там нет никаких развлечений и уюта для гулянок? Или на выходные будут выставлять лавочки и фонари, как на картинке? Если нет, то и смысла нет», – уверена горожанка Александра.

Обсуждение продолжается. Если воркутинцы предложение поддержат, то улица Ленина может стать пешеходной уже в ближайшие пару недель.

Лина ПЕРОВА