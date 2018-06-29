Ставка на повышение

В Коми началось обсуждение законопроекта об увеличении пенсионного возраста в России

Фракция «Единой России» в Государственном Совете Коми организовала обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста россиян. На днях проект документа правительство страны передало в Госдуму, которая в свою очередь разослала его по регионам, и теперь дается месяц на его осмысление и сбор предложений.

На совещание в Госсовет были приглашены представители партий, профсоюзов, организаций работодателей, а также общественники. И главное – присутствовали депутаты Госдумы от Коми, которым, собственно, и пришлось представлять вариант, выносимый на широкое общественное обсуждение. Эту миссию взяла на себя председатель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, а ее коллега Иван Медведев чуть позже для полноты картины снабдил присутствующих дополнительной статистикой, касающейся непосредственно нашего региона.

– Прежде чем что-либо говорить о данном законопроекте, нужно спросить: а почему правительство внесло данное решение в Госдуму? – сразу же обозначила ключевой вопрос Ольга Савастьянова, ответ на который представила в цифрах и фактах. – Когда в 1956 году в Советском Союзе принималось решение о пенсионной реформе, на весь СССР было 18 миллионов пенсионеров. Сегодня в Российской Федерации это число составляет 46 миллионов – 31 процент. Каждый третий в стране – пенсионер. То есть если раньше на одного пенсионера приходилось около четырех работающих, то сейчас их меньше двух, и эта цифра будет неуклонно уменьшаться.

Возраст выхода на заслуженный отдых в советское время просчитывался и с точки зрения продолжительности жизни. Было принято решение, что женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60, но средняя продолжительность жизни была всего 43 года. Сейчас россияне живут в среднем 72,5 года. При этом, как подчеркнула депутат, ни одна страна за последнее время не демонстрировала таких темпов увеличения продолжительности жизни. По подсчетам демографов, к 2028 году продолжительность жизни российских мужчин должна составлять 75 лет, а представительниц прекрасной половины – 85.

Благодаря изменившемуся качеству жизни нынешние пенсионеры стареют значительно позже. Для примера Ольга Савастьянова привела известных литературных героев: старухе-процентщице было 42 года, а матери Татьяны Лариной – 38 лет.

– Мы не можем не признавать, что качество жизни сейчас совершенно другое, – констатировала депутат, напомнив, что за последнее время правительство приняло ряд важных решений, направленных на дальнейшее повышение качества жизни россиян.

Это и непосредственно касающийся северян закон о МРОТ, и ратификация 102 статьи Конвенции международной организации труда, в соответствии с которой Российская Федерация берет на себя обязательства обеспечить размер пенсии не менее 40 процентов от утраченного заработка.

– Какое бы решение мы ни приняли, необходимо главное – уровень жизни пенсионеров должен повыситься, и должно повыситься качество жизни. Все остальное нужно обсуждать, смотреть, что для этого необходимо сделать, – подытожила парламентарий.

Более предметно о предлагаемых законопроектом изменениях участникам встречи рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Коми Ольга Колесник.

Проектом закона предлагается установить пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, которые выходят на пенсию досрочно – в 55 и 50 лет, возраст выхода на заслуженный отдых также увеличивается – до 60 и 58 лет.

Для таких категорий, как педагогические, медицинские и творческие работники, институт досрочных пенсий сохраняется, но возраст выхода на досрочную пенсию тоже возрастает – на восемь лет.

Тем, кто не работал или не приобрел полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 лет (женщинам) и 65 (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно.

Кроме того, с 1 января 2020 года планируется ускорить темпы увеличения пенсионного возраста госслужащих – по году в год (сейчас на полгода в год).

Повышать пенсионный возраст будут плавно и поэтапно. Переходный период для мужчин составит 10 лет – с 2019 по 2028 год, для женщин 16 лет – с 2019 по 2034 год.

Что касается северян, то на первом этапе повышение выхода на пенсию коснется мужчин 1964 года рождения и женщин 1969 года рождения. Они получат право выйти на заслуженный отдых в 2020 году в возрасте 56 лет и 51 года соответственно.

Изменения никак не затрагивают нынешних пенсионеров, инвалидов и сирот – они как получали, так и будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты, пользоваться положенными им льготами.

Положительным итогом предлагаемых изменений Ольга Колесник назвала увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров: повышение пенсионного возраста обеспечит им прибавку почти на тысячу рублей в месяц, тогда как в Коми за последние три года пенсии подросли в среднем на 400-600 рублей в год. Сейчас средний размер пенсии в республике почти 18,5 тысячи рублей. А начиная с 2019 года среднее увеличение пособия по старости составит 1051 рубль, в 2024 году – 1476 рублей. Предполагается, что пенсии будут расти быстрее темпов инфляции.

Важно и то, что для значительной категории граждан сохраняется досрочный выход на пенсию: для многодетных матерей, северных оленеводов, рыбаков, охотников, промысловиков, лиц, пострадавших в радиационных техногенных катастрофах, в том числе ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Ну и, конечно, для тех, кто работает на производстве с вредными и тяжелыми условиями труда. Это так называемые списки №1 и №2, малый список и другие.

Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми Владислав Рудой от имени работодателей региона заявил, что бизнес в целом идею повышения пенсионного возраста поддерживает, но считает, что финансовый подход не может быть единственным основанием для принятия столь важного решения. Необходимо провести реальную оценку воздействия вводимых мер на экономику, а также рисков и последствий для рынка труда. Просчитать, как это скажется на занятости молодежи, на пособиях по безработице и переподготовке людей старшего возраста.

Куда более эмоциональным было выступление председателя республиканской Федерации проф-союзов Людмилы Ляшенковой:

– Цель изменений, которые предлагает правительство, понятна: сэкономить, получить какие-то дополнительные средства и за счет этого поднять уровень жизни пенсионеров. Но сама вице-премьер Голикова заявила, что нынешняя пенсионная система не работает. Правительство повышает только возраст, но это влечет ухудшение жизни людей. Шахтеры в 50-55 лет выходят на пенсию, и самое большее доживают до 60 лет. Им не остается времени пожить на заслуженном отдыхе. Возьмите сельское хозяйство. Вы скажете, там труд модернизирован и так далее. Но тем не менее доярки работают руками и в холод, и в жару. В 50 лет каждая доярка заработала артрит. До 58 лет этому человеку не доработать. Нет никакой статистики по северам. Озвучивается средний возраст дожития – 72,5 года, по Республике Коми – 67, но каковы реальные цифры, мы не знаем. Если бы такой мониторинг был проведен, было бы проще рассматривать эти изменения. Мы ведь не против этих изменений, но они должны быть просчитанными. Помимо этих изменений должен быть подготовлен целый пакет документов. Один из них – страхование от безработицы. Где гарантия, что будут рабочие места? Молодым работать негде. Поэтому профсоюзы считают, что в таком виде закон принимать нельзя.

Ей парировал депутат Госдумы Иван Медведев:

– В 2018 году наполнение Пенсионного фонда – 8,3 триллиона рублей. Дотации из федерального бюджета составили 3,4 триллиона. В следующие пять лет мы достигнем 50 процентов дотаций. И если ничего не делать, это приведет к социальному коллапсу. У нас не будет хватать денег на все те льготы и социальные выплаты, которые есть сегодня. Все деньги будут идти на пенсии, и при этом пенсии достигнут того же дна. У шахтеров все остается, как было, у доярок тоже. Для этих категорий работников абсолютно ничего не меняется.

По его словам, сегодня в республике всего 297 449 пенсионеров. Их удельный вес в общей численности населения 35,4 процента, выше, чем по стране, – 31,7, поскольку молодежь из республики, как правило, уезжает. Средняя пенсия в Коми – 17 862 рубля, по России – 14 400. Средняя зарплата – 49 тысяч рублей.

– А вот теперь давайте посмотрим, почему необходимы изменения, – продолжил Иван Медведев. – Как уже было сказано, если раньше на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то сегодня это 1,8. Причем не все трудоспособное население выплачивает взносы: студенты не платят, военнослужащие. А завтра вместо 1,8 будет один и менее. То есть один работающий кормит одного пенсионера. При этом мы должны обеспечить пенсию не менее 40 процентов от заработка. Сегодня это порядка 32 процентов. С 2019 года мы должны будем поднять взносы в Пенсионный фонд с 22 до 40 процентов, а если будет меньше единицы, то до 50. Тут не то что малый и средний бизнес, тут и большой не вытянет.

Депутат отметил, что период получения пенсии сегодня составляет 22 года в среднем по стране. Мужчины 17 лет получают пенсию, а женщины 26 лет. С повышением пенсионного возраста чуть-чуть изменится дожитие – до 21 года, и только за счет мужчин, которые живут меньше.

Аргументы думца убедили не всех. Например, председатель первичной профсоюзной организации «СЛПК» Александр Слободчиков вслед за Людмилой Ляшенковой еще раз напомнил о тяжелом труде на производстве, который в связи с модернизацией и сокращением работников становится все интенсивнее:

– Раньше у нас лес заготавливали шесть тысяч человек, сейчас – тысяча. Автоматизация и дальше будет продолжаться, и число работников еще уменьшится. От десятитысячного коллектива Сыктывкарского ЛПК осталось пять тысяч человек, и они выпускают гораздо больше бумаги, приносят больше денег в казну в виде налога с прибыли. И в то же время достаточно напряженный труд заставляет их даже раньше увольняться. У нас хорошая зарплата, хороший социальный пакет, мы приняли новый коллективный договор. И по настоянию работников мы убедили руководство выплачивать при выходе на пенсию сотрудникам, которые достигают максимального стажа работы, до восьми средних зарплат. Но достаточное количество сотрудников не могут доработать, чтобы получить эту выплату. Даже сама эта выплата говорит о том, что бизнес заинтересован, чтобы работники при достижении пенсионного возраста увольнялись. Я считаю, что всех работающих на севере нужно приравнять к списку номер один и номер два. В силу нахождения в особых условиях. И точно так же не распространять на них действие закона.

Профсоюзный деятель добавил, что с повышением пенсионного возраста может увеличиться травматизм на производстве, что тоже заставляет работодателей заменять пожилых на молодых, энергичных и внимательных работников.

Поддержавший его председатель Коми республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей Сергей Осипов заявил, что хотя законопроект действительно назрел, но принимать его нужно таким образом, чтобы он был последним шагом в совокупности мер, направленных на обеспечение того самого права пенсионеров на достойную жизнь. И одной первейшей мерой должно быть повышение уровня заработной платы.

– Сейчас же, с повышением МРОТ, младший обслуживающий персонал получает столько же, сколько специалисты: 11 163 рубля. Что же делает работодатель – он переводит этих людей на полставки. Что, это решение проблемы? Сколько людей у нас работает по серым схемам. По крайней мере, выведением их из серой зоны можно было покрыть дефицит Пенсионного фонда, – высказал свое мнение Сергей Осипов.

С ним согласился и председатель Молодежного парламента Коми Олег Бекетов:

– Около 30 процентов россиян трудоспособного возраста работают неофициально. Самый мощный механизм поддержки нашего Пенсионного фонда – выводить этих людей из тени. Разными способами, в том числе фискальными. Не вся молодежь работает, потому что нет рабочих мест. Мы считаем, что нужно доработать закон об образовании. Студенты поголовно переходят с бакалавриата в магистратуру, не работают по основному месту работы, работают по совместительству, в серой зоне. Хорошее предложение по введению индивидуальных магистерских программ, когда студент, отучившись четыре года, шел бы на производство, осмыслил, что он для этой профессии, и работодатель затем вкладывался бы в его квалифицированную подготовку. У государства была бы возможность привлекать молодежь к труду в более раннем возрасте.

Подводя итог всему сказанному, руководитель фракции партии «Единая Россия», первый вице-спикер Госсовета Коми Александр Макаренко отметил, что дискуссия при принятии столь важного решения не только полезна, но и необходима:

– Мы для того и собрались, чтобы послушать всех, собрать всю информацию и выработать предложения. Все согласны, что изменения в пенсионное законодательство надо вносить, но у всех разные на сей счет точки зрения. Понятно, что не во всем мы сойдемся, но какие-то предложения поддержат и партии, и профсоюзы, и общественные организации. Мы свяжемся с регионами Северо-Запада, узнаем, по каким положениям у них есть полное понимание, а какие положения не устраивают. Позиции, на которые мы все согласимся, донесем до наших депутатов Госдумы, чтобы при принятии закона во втором чтении учли.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА