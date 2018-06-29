Зеленая зона Сыктывкара

Автор: Редактор 29.06.2018

В столице Коми исчезнут пни вырубленных деревьев, а в Мичуринском парке появятся газонные травы, высаженные новым способом. Цветочные клумбы станут еще привлекательнее, а в старой части города появится больше кленов и лип. О том, что нового увидят жители столицы Коми этим летом, «Республике» рассказала заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Нина Мингалева.

Прежде всего это новый способ посадки газона. На обширной площади – в 30 тысяч квадратных метров Мичуринского парка газонные травы будут высажены методом гидропосева. Этот способ осуществляется с помощью специального оборудования, в котором смешивают семена травы, удобрения, полезные добавки, а затем под сильным давлением вместе с водой распыляют по участку. Через два-три часа образуется корка, препятствующая эрозии почвы и защищающая семена от птиц, вымывания дождем и выдувания ветром. В смесь для гидропосева включены компоненты, которые обогащают грунт питательными веществами, создают оптимальную влажность, стабилизируют кислотность почвы и обеспечивают помощь в борьбе с вредителями. Метод гидропосева позволяет сделать работу быстро и на больших площадях, подчеркнула Нина Мингалева.

Сегодня для посадки новым методом в парке проведены подготовительные работы: выполнена планировка площади, завезен и утрамбован растительный грунт. На днях подрядная организация, с которой администрация города заключила договор, приступит непосредственно к гидропосадке.

Помимо обустройства газонов в Мичуринском парке, и на этом сделан акцент руководства Сыктывкара, проводятся работы по обустройству газонов в исторической части города – вдоль автомобильных дорог. Сыктывкарцы, живущие или бывающие в этой части города – квартале, ограниченном улицами Орджоникидзе, Интернациональной, Куратова, Советской, обратили внимание на появившиеся на газонных участках между тротуарами и автодорогой покрывные материалы. Это ручной метод посадки газона. Сначала снимается слой ненужного, утратившего все полезные свойства грунта, заносится свежий растительный слой – торф с песком, утрамбовывается, после чего в него вносят травосмесь из растительных семян. Укрывным полотном будущий газон закрывают для того, чтобы семена успели укорениться в почве и чтобы их не выклевали птицы. Через неделю-две газонные травы всходят, а с ними появляются и сорняки. Но специалисты по высадке не спешат их выдергивать, давая возможность хорошо взойти «нужным» травам. В июле же начинаются работы по уходу за газоном. Это кошение газонокосилкой, прополка с удалением сорной растительности – лопухов, пырея и прочих незваных «гостей», а также внесение органических минеральных удобрений. Наиболее приемлемы для столицы республики газонные травы тимофеевка, овсяница луговая, овсяница красная, мятлик.

Ежегодно администрация города проводит активные работы по формированию крон деревьев, а также вырубке и обрезке старых, аварийных кустов и деревьев, на месте которых остаются пни.

Сегодня под устройство газонов ручным методом в старой части города пни удаляются специальной техникой – пнедробилкой. Это новое приобретение администрации, которое передано в оперативное управление Дорожному хозяйству. При таком методе пень удаляется на глубину 10-15 сантиметров, с помощью пнедробилки уже удалены порядка 90 пней.

Каждое лето в Сыктывкаре меняется рисунок цветочных клумб. Эскизы проектировщиков, подающих работы на конкурс в администрацию, становятся все искуснее в своей цветовой гамме. Тем не менее, как отметила Нина Мингалева, далеко не всегда эскизы совпадают с рисунком, который в результате получается на месте посадки. В этом году цветовая гамма обещает быть неожиданной, цветники заиграют по-новому.

В столице Коми запланировано 77 цветников – в 33 местах города. Общая их площадь составляет более 4,8 тысячи квадратных метров, на которых высаживается 183,4 тысячи однолетников 11 видов. Традиционный состав в этом году подкорректировали, глаз горожан будут радовать изящная графика из агератума, вербены, кохии, цинерарии, красных и желтых бархатцев, черной, белой, сиреневой, красной, оранжевой петуньи. Среди петуний преобладают белые. Все эти виды цветов адаптированы к местным климатическим условиям и максимально долго сохраняют соцветия.

Головная боль для города – цветочные воры, которые выкапывают растения, разрушая экспозицию. Так как бороться с недобросовестными любителями поживится за чужой счет невозможно, в бюджет заранее закладываются средства для пополнения утраты.

Почти все гости столицы республики, приезжающие сюда летом, подчеркивают, что Сыктывкар – зеленый город. Немногие столицы регионов могут похвастаться таким количеством деревьев. Изобилием видов Сыктывкар, конечно, не блещет. Прекрасные липы уже давно обжились в старой части, став украшением не только городского пейзажа, но и фигурантами многих живописных полотен местных художников. Со временем было принято решение – и дальше идти по данному направлению и высаживать эти деревья, которые, ко всему прочему, славятся своими целебными свойствами. Сегодня в большом почете и остролистные клены, они не только растут вкраплениями в зеленой зоне, из этих романтических красавцев в городе выложена целая аллея, которая по осени расцветится красно-желтыми красками.

Клены, отмечает Нина Мингалева, ведут себя хорошо, они прекрасно приспособились к климату. Саженцы стойко выдерживают пересадку, поэтому сажают совсем малышей, которые в итоге вырастут до трех метров.

А основными зелеными друзьями сыктывкарцев по-прежнему остаются тополя и березы. Новых тополей, правда, уже не высаживают, только березы. Когда-то в Сыктывкаре было много яблонь. Сегодня высадка яблонь и черемухи Маака поддерживается в одиночных посадках и только на территориях закрытого типа. Причина все та же – саженцы выкапывают.

Самые верные помощники в вопросах городской фауны и толковых рекомендаций – ученые и работники питомников. Администрация города давно и плотно сотрудничает с Институтом биологии КНЦ УрО РАН, особенно на предмет борьбы с борщевиком. В институте есть достойные разработки в этом вопросе, составлена карта ареала распространения вредителя. Самыми буйными зарослями отличаются сыктывкарские районы Орбита, Кочпон-Чит. Искоренить борщевик в городе – одна из целей, поставленных администрацией Сыктывкара. Что касается приобретения семян и саженцев – в этом году поставщиком выступил садовый центр «Семена Коми», которым заправляет известный картофелевод Александр Попов.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

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